La Junta no dará "ni un paso" de vuelta al "infierno fiscal" que pide la enmienda "100% producto socialista"

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha rechazado la enmienda a la totalidad al Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma presentada por el PSOE que recupera medidas que convertían a la región en un "infierno fiscal".

Una enmienda "100% producto socialista", ha señalado Manzano en respuesta a la portavoz del PSOE en parlamento regional, a la que ha recriminado que su "alternativa" a las cuentas del gobierno de María Guardiola para 2025 son "siete medidas fiscales y cuatro propuestas en materia de gasto".

Propuestas que son "exactamente las mismas" que ya plantearon "en la primera reunión" celebrada en el proceso de negociación de las cuentas y para las que ya pidieron una "aclaración" porque son "muy difíciles de articular en la práctica".

Así se ha referido a la propuesta socialista de que "nadie en Extremadura destine más del 30% de su renta a pagar la hipoteca y a pagar el alquiler y a pagar el gas". "Un producto 100% socialista: Yo lo suelto, no tengo ni idea de lo que digo, no tengo ni idea de cómo medirlo, pero esto suena bien y me va a dar votos", ha espetado la consejera.

Elena Manzano ha rebatido el planteamiento socialista de que sus medidas fiscales solo piensan "en los ricos", porque los beneficiarios de las medidas tributarias aprobadas por el gobierno regional son los que "ricos que ganan 1.000 euros", que son los que tributan en base imponible menos de 20.200 euros.

"Ni un paso atrás, claro que no, ni un paso atrás en la vuelta al infierno fiscal, ni un paso atrás", ha reiterado Manzano, quien ha reprochado a los socialistas que con su enmienda a la totalidad han "perdido la oportunidad de aportar" y de que sus votantes se sientan "orgullosos", pero "han elegido sus guerras internas, sus luchas de poder, lo anteponen a mejorar la vida" de los extremeños.

Unas medidas en las que seguirá apostando "un millón de veces si es necesario para sacar a Extremadura del infierno fiscal en el que todavía" continúa, ha advertido, en alusión a la derogación del decreto con medidas tributarias para la adquisición de vivienda de la pasada semana. "De eso se vanaglorian, de haber tumbado un decreto ley que hace que se encarezca la vivienda a jóvenes y a familias numerosas", ha apuntado