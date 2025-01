La Junta asegura que no le gusta la Ley de Memoria Histórica que aprobó el PSOE, ni la que presentó Vox

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha asegurado este miércoles que no les gusta la Ley de Memoria Histórica y Democrática que aprobó el PSOE, ni les gusta la Ley de Concordia que presentó Vox.

"Que quede claro, ni nos gusta su ley ni nos gusta la ley que presentó Vox", ha señalado Abel Bautista este miércoles en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta del PSOE sobre los motivos por los que la Junta de Extremadura señala que la Ley de Memoria Histórica y Democrática es "merecedora de una modificación".

En ese sentido, Bautista ha reafirmado que la Junta de Extremadura defiende esta materia "la reconciliación, la concordia y el reconocimiento de todas las víctimas", y rechaza "cualquier crimen y cualquier dictadura", tras lo que ha reiterado que "lo importante es la reparación de las víctimas, que puedan seguir cerrando heridas y que pueda la Junta de Extremadura seguir caminando a su lado para que puedan seguir encontrando a sus familiares".

Por este motivo, ha explicado que los motivos por los que el Ejecutivo regional aboga por modificar esta ley son "ya conocidos por todos", ha señalado Bautista, quien ha añadido que "hacen alusión a la historia, a la dignidad de todos, a la superación de bandos, al derribo de muros y a acabar con el falseamiento de la verdad".

Un "falseamiento de la verdad" que según ha señalado, desde el PSOE "vienen defendiendo para imponer una memoria tergiversada, subjetiva, parcial y sesgada", algo que a su juicio hacen "con el ánimo de conseguir un rédito político mediante la instrumentalización de nuestro mayor fracaso como sociedad, la Guerra Civil, la represión, el exilio y la dictadura".

EL PSOE DICE QUE ESTA LEY "NO ES NEGOCIABLE"

En la formulación de su pregunta, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha recordado que, ahora que están en tramitación de los presupuestos de Extremadura, el Grupo Socialista "siempre ha ofrecido su voluntad negociadora para llegar a acuerdos que garanticen la estabilidad de esta tierra", por lo que ha asegurado que no entienden el "cambio de opinión" con la Ley de Memoria Histórica y Democrática, cuya implantación "no ha hecho daño a nadie".

La portavoz socialista ha recordado que el Ejecutivo extremeño que "están aplicando" esta ley, que este "de todos y de todas", por lo que ha pedido a la Junta de Extremadura que "la mantengan, porque mejora la vida de la gente y recupera su dignidad".

Y es que, esta Ley de Memoria Histórica, ha defendido Piedad Álvarez, "sobre todo y ante todo, defiende la democracia y defiende a los partidos demócratas, a izquierda y a derecha", tras lo que ha resaltado que en el PSOE están "abiertos a la negociación, siempre y cuando se respeten una serie de hitos".

En concreto, ha pedido que "se recupere la justicia social y se garantice la igualdad de oportunidades, pero también que se respete esta Ley de Memoria Histórica y Democrática", tras lo que ha defendido que el PSOE es "un partido de gobierno, responsable, un partido de fiar", que negocia "desde Extremadura, sin intermediarios", y "anteponiendo las soluciones a los problemas reales de los extremeños", ha dicho.

"No perdamos más el tiempo y despejemos el futuro de Extremadura. Todos debemos ceder y buscar lo que nos une, la estabilidad de esta tierra", ha señalado Piedad Álvarez, quien ha considerado que "no es el momento de modificar leyes que no han generado problemas, es el momento de pactar nuevas leyes, como la de presupuestos, para escribir la prosperidad de esta tierra", ha dicho.

Así, Álvarez ha instado a la Junta de Extremadura a que "elijan, por tanto, con quiénes quieren escribir esta historia", ya que "frente al chantaje y la crispación, está el diálogo y la tranquilidad", tras lo que ha reiterado que en el PSOE siguen "dispuestos al diálogo y a la negociación, pero la derogación de la Ley de la Memoria Histórica y Democrática no es negociable".

BAUTISTA LA CONSIDERA "UNA APROPIACIÓN DEL PASADO"

En su respuesta, el consejero extremeño de Presidencia, Interior y Diálogo Social ha ofrecido diez motivos para abogar por la modificación de la Ley de Memoria Histórica y Democracia, como que supone "una apropiación del pasado al más puro estilo franquista", y además "falsea la historia hasta tal punto que se presenta una segunda república idealizada, homologable a una democracia como la que había antes de Pedro Sánchez".

Bautista también ha apuntado que esta ley "olvida el golpe de Estado del año 1934, perpetrado por la izquierda hacia la segunda república", y también "olvida", a su juicio, que "en esos años se asesinaba por motivos ideológicos y religiosos, extendiéndose hasta el final de la guerra".

Fue, según ha relatado el consejero de Presidencia, "un periodo de campos de concentración, de la prohibición de la defensa de la monarquía o el cierre de determinados medios de comunicación", tras lo que ha apuntado que esta ley "reincide en la búsqueda de la división, la confrontación y el afloramiento de las dos Españas".

También esta norma "juzga a unos por la bondad de sus intenciones y a otros, concretamente, por la maldad de sus acciones", ha señalado Bautista, quie ha considerado que "la historia debe ser ajustada a la realidad siempre y las víctimas, todas, reparadas siempre".

Así, ha reafirmado que la Junta de Extremadura apuesta "por la concordia, por la dignidad de todas las víctimas de violencia por motivos ideológicos o religiosos", y se niega "al olvido, al silencio y al negacionismo de cualquiera de nuestras etapas, de cualquiera de nuestras etapas más negras como sociedad".

Durante su intervención, Abel Bautista ha asegurado que "la reconciliación no se basó en presentar a una parte de España como la buena y a otra parte de España como la mala, sino en reconocer los errores por todas las partes y encaminar unidas hacia la conquista de nuestro futuro", ha dicho.

Por todo ello, la Junta de Extremadura defiende "la reconciliación, la concordia y el reconocimiento de todas las víctimas", y rechaza "cualquier crimen y cualquier dictadura", tras lo que ha reiterado que "lo importante es la reparación de las víctimas, que puedan seguir cerrando heridas y que pueda la Junta de Extremadura seguir caminando a su lado para que puedan seguir encontrando a sus familiares", ha concluido.