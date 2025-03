La Junta afea que conoce el acuerdo de reparto de menores migrantes por la prensa y Vox pide que se oponga "frontalmete"

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha afeado que la comunidad conoce el último acuerdo de distribución de menores migrantes, que excluye a Cataluña y País Vasco, por la prensa, mientras que el diputado de Vox Óscar Fernández Calle ha solicitado que la administración autonómica se oponga "frontalmente".

García Espada ha criticado este "acuerdo bilateral" que supone la exclusión de dos comunidades "a cambio de los votos que perpetúan" al presidente Pedro Sánchez, en Moncloa, un acuerdo que ha calificado como el de "la vergüenza y la humillación".

La consejera extremeña ha realizado estas declaraciones en respuesta a una pregunta formulada en el pleno de la Asamblea de este jueves por Vox sobre el número de menores migrantes no acompañados que recibirá Extremadura tras el último acuerdo de distribución. En este sentido, García Espada ha espetado a Fernández Calle que dicha pregunta la debería hacer al presidente del Gobierno, ya que la Junta tiene el mismo conocimiento sobre el tema que Vox y es a través de los medios de comunicación.

"Usted lo sabe, la política migratoria es competencia del Estado y, a día de hoy, es una política inexistente. El PSOE, con grandes tragaderas, lo que pidan sus socios tapándose la nariz y mirando para otro lado mientras se mantienen en el Gobierno", ha aseverado. También ha indicado la consejera extremeña que Vox es "el único salvavidas del presidente Sánchez" y que, frente a "su ruido", está el gobierno de la Junta centrado en "trabajar para mejorar la vida de los extremeños".

"Señor Fernández Calle, dejen de atacar, dejen de buscar excusas y céntrense en trabajar por Extremadura. Miren, estamos ante un acuerdo de reparto no consensuado con el resto de comunidades, un acuerdo que pretenden aprobar por imposición, pretenden excluir a Cataluña y al País Vasco, pretenden romper el principio de solidaridad, pero el fin para ellos parece que justifica a los medios", ha indicado. Por su parte, el portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, se ha referido a que este último acuerdo dejase fuera a Cataluña y País Vasco "para contentar a los socios golpistas del señor Sánchez, delincuentes, por cierto, independentistas condenados".

Así, ha considerado Fernández Calle que la Junta de Extremadura se debería enfrentar "de verdad, no solo con palabrería", al Gobierno de España y oponerse "frontalmente" a la llegada de menores migrantes.

"Desgraciadamente, como usted sabe, seguramente éste es el precio a pagar a todos los españoles, las cesiones y más cesiones del Gobierno de Sánchez a los chantajes del golpismo, para que él siga un poquito más en la Moncloa. Y, señora consejera, le digo que si ustedes fueran valientes y ante su propio diagnóstico de la situación, que es al que me he referido antes, deberían oponerse frontalmente al reparto de menas", ha asegurado. De este modo, el diputado de Vox se ha preguntado por qué un extranjero que entra de "manera ilegal" en España no se le aplica la ley y los españoles la tienen que cumplir "a pie juntillas".

"Deben oponerse a que lleguen más. Y le recuerdo que la ley de extranjería, en el artículo 35, dice que las comunidades autónomas podrán establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia, es decir, en sus países y con sus familias, que es donde mejor están. Cuando sepa usted los que van a venir, opónganse y después hablamos", ha dicho.