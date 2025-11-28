La Junta abonará unos 68 millones en la subida salarial a 50.000 empleados públicos acordada por Gobierno y sindicatos

La Junta de Extremadura tramitará la subida salarial del 2,5 por ciento para este año acordada por el Gobierno central con los sindicatos a en torno a 50.000 empleados públicos de la región "tan pronto" como el Consejo de Ministros apruebe la medida, que en la comunidad tendrá un impacto para las arcas regionales de unos 68 millones de euros.

De este modo lo ha señalado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, quien ha hecho una valoración "positiva" de que la Administración central "por fin" se siente a negociar dicha subida con los agentes sociales "después de muchos meses de inacción, de olvidarlo, y de no valorar realmente lo que hacen los empleados públicos"; y ha recordado que en todo caso la medida primero debe ser aprobada en Consejo de Ministros y posteriormente en Consejo de Gobierno autonómico.

En este sentido, sin poder concretar aún una fecha para el cobro de esa subida a la espera de su aprobación a nivel estatal y posteriormente a nivel regional, Manzano ha apuntado que supondrá un impacto en las cuentas extremeñas de unos 68 millones de euros (16 millones más respecto a la cifra de subida del 2 por ciento que ya tenía presupuestada la Junta).

Esa mejora salarial va a beneficiar en torno a 50.000 empleados públicos en la comunidad, con cifras que dependerá del salario que tengan de base cada uno de ellos, ha explicado la consejera, quien ha remarcado que "en cuanto" se apruebe formalmente la medida en Consejo de Ministros y la Junta haga lo propio en Consejo de Gobierno "se abonará" el incremento.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios la consejera antes de participar este viernes en Mérida en el Foro 'Constitución y Estatuto de Autonomía', organizado por el periódico HOY.

"Los empleados públicos creo que pueden estar muy tranquilos, lo están, porque hemos dado sobrada cuenta de que nosotros sí pagamos nuestras deudas a diferencia de lo que hacen otros", ha remarcado en todo caso Manzano, quien ha recordado que el Ejecutivo autonómico actual ha pagado 200 millones de euros en subidas salariales desde que llegó al Gobierno.

"Hemos reconocido todas y cada una de las subidas salariales, incluso aquellas que no eran nuestras, incluso la deuda del 2 por ciento del 2020 del señor Vara, que como saben los extremeños, los empleados públicos extremeños, fueron los únicos que no cobraron ese importe. Nosotros hemos pagado 200 millones de euros en subida y ésta la afrontaremos tan pronto como sea posible", ha señalado.

SENDA DE ESTABILIDAD

Por su parte, preguntada sobre el rechazo en el Congreso a la senda de estabilidad presupuestaria y de deuda pública del Gobierno para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, la consejera extremeña ha defendido la negativa a la situación de reparto que plantea el Ejecutivo nacional a las CCAA por considerarla "totalmente injusta".

"Mientras que el Estado se queda con un 2 por ciento de esa posibilidad de déficit, un Estado que está recaudando más que nunca, que tiene 300.000 millones de euros de recaudación, que se multiplica su recaudación con respecto a anualidades anteriores por el infierno fiscal al que somete al pueblo español el señor Sánchez, a nosotros nos deja un 0,1, que serán en torno a 25 millones aproximadamente", ha esgrimido como argumento al rechazo de la senda de estabilidad y deuda.

"¿Piensa que eso es justo? ¿Creen que ese reparto es justo? A los ayuntamientos peor, se les exige equilibrio presupuestario, como saben, también por imperativo constitucional", ha ahondado.

En este sentido, Elena Manzano ha remarcado que el Gobierno central va a encontrar en el PP una "oposición" a una situación "totalmente injusta" por considerar que el reparto que plantea a las CCAA no es "equilibrado".

"Lo que nosotros le pedimos a la señora vicepresidenta es que tuviera en cuenta quiénes son los que prestan servicios y quiénes son los que asumen realmente ese coste. ¿Qué están ellos, prestando la sanidad? ¿Prestan la sanidad, que es el mayor gasto que tenemos? ¿Prestan la educación? No, quienes prestamos servicios somos las comunidades autónomas y lo que exigimos es un reparto equilibrado de ese déficit. Se niegan a escuchar, se niegan a avanzar en esta línea", ha lamentado.