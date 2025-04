El inversor de la gigafactoría de Navalmoral ha trasladado a la Junta su "apuesta decidida" por materializar el proyecto

El inversor del proyecto de gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata (Cáceres) ha trasladado al Gobierno regional de la 'popular' María Guardiola su "apuesta decidida" por materializar esta inversión en Extremadura.

Ello teniendo en cuenta que en una reunión mantenida entre Guardiola y el presidente de Envisión Navalmoral de la Mata, Lei Zhang, el 29 de febrero de 2024, éste informó al Ejecutivo regional de que el proyecto de AESC en Navalmoral debe ser "reestudiado, adaptándose a la capacidad de producción del sector del vehículo eléctrico y a las circunstancias del mercado actual", cuestión que se encuentra "en curso".

Así, ahora se está a la espera de la presentación del "nuevo proyecto" por parte del inversor para continuar entonces con las tramitaciones regionales necesarias (declaración de impacto ambiental), y las municipales (licencia de obra).

En todo caso, en la actualidad ya se ha materializado un contrato de reserva de suelo, con opción a compra, y a la espera del nuevo proyecto el Ejecutivo autonómico se sigue manteniendo "a disposición" del inversor "para todo lo que necesite", con el objetivo de que esta iniciativa "estratégica" para Extremadura "se convierta en una realidad cuanto antes".

De este modo lo ha explicado el secretario general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura, Víctor Píriz, a pregunta del diputado socialista en la Asamblea Luis Tirado Vasco este viernes en comisión parlamentaria en la Cámara regional sobre en qué situación se encuentra el proyecto de Envision en Navalmoral.

RECORRIDO DEL PROYECTO

Así, Víctor Píriz ha señalado que desde el arranque de la iniciativa, con los primeros contactos con la empresa en 2022, la gestión del proyecto de AESC Envisión Navalmoral ha pasado por "diferentes estadios" y ha superado "diversas tramitaciones".

Entre los más relevantes, ha recordado que durante el año 2022 se realizó la presentación del proyecto de AESC Envisión en Navalmoral de la Mata, concretamente el 18 de julio del 2022; se aprobó la declaración del proyecto como Premia el 15 de marzo del 2023; y se publicó la declaración de impacto ambiental del suministro de agua para el proyecto el 31 de marzo del 2023.

Asimismo, tras la conformación del actual Gobierno autonómico, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, mantuvo un encuentro con el presidente de Envisión Navalmoral de la Mata, Lei Zhang, el 29 de febrero del 2024, y en esa reunión se informó al Ejecutivo regional de que el proyecto de AESC en Navalmoral debe ser "reestudiado, adaptándose a la capacidad de producción del sector del vehículo eléctrico y a las circunstancias del mercado actual".

Víctor Píriz ha añadido que en reuniones técnicas posteriores se informa a la Junta de Extremadura de que la concepción inicial del proyecto consistía en la construcción de tres líneas de producción de baterías, tecnología níquel, magnesio o cobalto, con capacidad para 7,7 gigavatios al año.

Mientras, el proyecto actual, tras el "rediseño en curso", consiste en la construcción de dos líneas de baterías para tecnología litio, ferro, fosfato, con capacidad para 10,6 gigavatios hora año.

Estos cambios en el proyecto, según ha explicado el secretario general, precisarán de una "modificación" de la tramitación anterior, incluyendo alteraciones de las declaraciones de impacto ambiental.

Desde ese momento, los equipos técnicos de AESC inician los proyectos de ejecución de la factoría y las tramitaciones administrativas necesarias.

Así, Píriz ha señalado que en la actualidad se ha materializado un contrato de reserva de suelo, con opción a compra, y se está a la espera de la presentación del nuevo proyecto por parte del inversor, para continuar con las tramitaciones regionales (la declaración de impacto ambiental), y las municipales (licencia de obra necesarias).

"En todo momento el Gobierno de María Guardiola ha estado y estará a disposición del inversor para todo lo que necesite, con el objeto de que este proyecto estratégico para Extremadura se convierta en una realidad cuanto antes", ha incidido el secretario general.

DESCONCIERTO DEL PSOE

Por su parte, el diputado del PSOE Luis Tirado Vasco ha recordado la "enorme expectativa" creada por la gigafactoría como una "oportunidad histórica" para el norte de Extremadura, tanto por su impacto económico y laboral como por su vinculación con la transición energética y el impulso de una industria sostenible.

Asimismo, ha reconocido que en el PSOE están "desconcertados" tras las declaraciones institucionales del alcalde de Navalmoral y del consejero de Economía de la Junta que decía que "la empresa aún debe presentar el proyecto correspondiente y obtener la licencia del Ayuntamiento de Navalmoral para poder iniciar la construcción" y que "por tanto, hasta que se presente el proyecto y se obtenga la licencia de obra la construcción de la gigafactoría no podrá comenzar oficialmente".

"Estamos un poco desconcertados porque la empresa presentó el proyecto de ejecución a fecha de marzo de 2023 y tiene la concesión de las ayudas del Perte de España y tiene la reserva del suelo en Expacio Navalmoral", ha espetado.

Así, el socialista ha reconocido que en su partido están "muy preocupados" por el desarrollo de este proyecto "tan importante" para Extremadura", porque desde la Junta, ha dicho, "no se han facilitado algunas cuestiones que ha requerido y que requiere la multinacional".

"No queremos ser mal pensados, no queremos creer que se están poniendo palos en la rueda a este proyecto, pero estamos un poquito cansados de las mentiras de este Gobierno (regional) con respecto a este proyecto, que no han compartido y que tampoco comparten", ha espetado Tirado, quien ha pedido al Ejecutivo de María Guardiola que sean "responsables, dejen de generar incertidumbre con las declaraciones del consejero, y trabajen para llevar a cabo este proyecto".

En este sentido, ha remarcado que mientras que desde el PSOE "siempre" han "apoyado con firmeza" este proyecto, no sólo por que lo "parieron" ellos, sino "porque representa en términos de empleo y de innovación una oportunidad histórica para Extremadura", el PP "nunca creyó en esta iniciativa, hablaba de 'maquetitas' cuando otros estaban negociando en Bruselas, en Japón o en Madrid".

Ha considerado igualmente "grave" las declaraciones del consejero de Economía de la Junta, Guillermo Santamaría, en las que "dice que la empresa no ha presentado proyecto de construcción ni solicitado la licencia de obra", y que a su juicio "son una barbaridad, una mentira y una barbaridad" en tanto que según el socialista "el expediente de ejecución de esa obra fechado a 31 marzo de 2017 está en el ayuntamiento", ha dicho.

LA JUNTA TRABAJA "DÍA Y NOCHE"

Finalmente, en el turno de dúplica, el secretario general de Economía, Empresa y Comercio, Víctor Píriz, ha remarcado que el Gobierno de María Guardiola trabaja "día y noche" para que todas las inversiones que llegan a Extremadura, entre ellas el proyecto de Envision en Navalmoral sean una "realidad", y ha lamentado que el PSOE se esté dedicando a su juicio a "dudar y hacer dudar" sobre esta iniciativa.

"No se están poniendo palos en la rueda a nada, se está abriendo las puertas a todos los inversores que quieren venir a Extremadura", ha sentenciado en respuesta al PSOE; al tiempo que ha considerado que "quien pone en riesgo las inversiones no es este gobierno trabajando de forma discreta" sino el PSOE "llamando mentiroso a un consejero de Extremadura que no puede hablar porque hay confidencialidad".

"Nuestro consejero está trabajando día y noche para que el proyecto sea una realidad en esta tierra. Aquí los únicos que están poniendo palos en la rueda son los que dudan y hacen dudar", ha remarcado Víctor Píriz.