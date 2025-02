Ingresa en prisión un vecino de Peñalsordo detenido por contactar con menores para obtener imágenes sexuales

Un vecino de la localidad pacense de Peñalsordo por orden judicial tras ser detenido por la Guardia Civil como presunto autor de delitos contra la libertad sexual de tres menores de edad, con los que contactaba a través de redes sociales para solicitarles imágenes de contenido sexual.

La investigación de la Operación 'Bashama' se inició el pasado mes de noviembre, cuando el Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz tuvo conocimiento de la actividad anómala que estaría realizando un menor de edad a través de medios tecnológicos (TIC).

La investigación determinó el contacto que el chico mantenía con una persona mayor de edad, vecino de Peñalsordo (Badajoz), en una conocida red social, a quien enviaba imágenes de contenido íntimo de carácter sexual junto con otro menor. Esta persona, además les amenazó con difundirlas a todos sus contactos si no obtenía nuevos envíos de la misma índole, informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

El pasado jueves, coordinados con el Juzgado de Instrucción de Badajoz, se llevó a cabo el registro de dos viviendas, una en su localidad de residencia y otra en esta capital pacense, donde se le ha intervenido numeroso material electrónico e informático.

El desarrollo de esta operación ha permitido la cooperación con otros cuerpos policiales, destacando el intercambio de información efectiva hasta el momento con la Ertzaintza de Rentería en San Sebastián, donde se ha podido implicar al peñalsordeño en otro proceso análogo, abierto dentro de su propia demarcación contra otro menor de edad.

Con las pruebas incriminatorias fue detenido, instruyéndole diligencias por delitos contra la libertad sexual por agresión sexual, prostitución y corrupción de menores, y puesto a disposición de la Autoridad Judicial quien ha decretado su ingreso en prisión.

Los agentes no descartan que una vez se analice todo el material, puedan implicarlo en otros delitos de naturaleza similar, no denunciados hasta el momento.

La Guardia Civil subraya la importancia de prevenir y concienciar a los menores sobre los riesgos y peligros existentes en Internet, así como la necesidad de denunciar en caso de ser víctima de un delito de este tipo.

Asimismo, recomienda no callar lo ocurrido en caso de encontrarse en una situación problemática o comprometida por miedo o vergüenza, así como no revelar información, ni privada ni personal; desconfiar de desconocidos que contacten a través de Internet (redes sociales, videojuegos...).

En este sentido, recuerda que no todo el mundo es quien dice ser, por tanto, no sabes quién está al otro lado de la pantalla. No compartir imágenes y vídeos íntimos. En caso de que se produzca una situación de acoso no ceder nunca al chantaje y pedir ayuda a un adulto de confianza y denunciar los hechos.