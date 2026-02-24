Ingresa en prisión por quebrantar la orden de alejamiento hacia su madre el hombre que se precipitó de un quinto piso en Badajoz

La titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz, en funciones de guardia, ha dictado una sentencia de conformidad en la que se decreta el ingreso en prisión por quebrantar la orden de alejamiento hacia su madre del hombre que se precipitó de un quinto piso el pasado jueves, 19 de febrero, en la capital pacense. La sentencia, dictada en conformidad tras un acuerdo de la fiscalía y la defensa, recoge la condena de seis meses de prisión y se acuerda su ingreso en un centro penitenciario al contar con antecedentes.

El juicio rápido ha tenido lugar hoy martes tras haber sido detenido en el día de ayer por quebrantar la orden de alejamiento impuesta.

Cabe recordar que el condenado fue detenido el pasado jueves, 19 de febrero, por este delito y tras precipitarse de un quinto piso. En esa ocasión, con informe de petición de sobreseimiento de la Fiscalía, se archivó la causa al no haber quedado acreditado el delito de quebrantamiento.