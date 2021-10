Extremadura registra 16 nuevos casos positivos de covid-19

No ha habido fallecimientos por COVID-19 desde el último parte, por lo que el total de víctimas es de 1.948 desde el inicio de la pandemia. Se han dado 105 altas epidemiológicas, lo que equivale a un total de 101.466 altas. No hay brotes nuevos y se cierran los brotes 809 de Coria, 815 de Miajadas y 822 de Don Benito.

ÁREAS DE SALUD

El Área de Salud de Badajoz no notifica casos positivos. Tiene 5 pacientes hospitalizados, ninguno en UCI. Registra 327 fallecidos y ha dado 27.068 altas. El Área de Salud de Cáceres notifica 5 casos positivos. Tiene cuatro pacientes ingresados, ninguno ellos en UCI. Acumula 534 fallecidos y ha dado 17.306 altas. El Área de Salud de Mérida registra tres casos positivos. Tiene nueve pacientes hospitalizados por COVID-19, uno de ellos en UCI. Acumula 247 fallecidos y ha dado 17.185 altas. El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica cuatro casos positivos. Tiene dos pacientes hospitalizados, ninguno en UCI. Acumula 266 víctimas mortales y ha dado 13.759 altas.

Mientras, el Área de Salud de Plasencia no registra casos positivos. Tiene un paciente hospitalizado en UCI. Ha registrado un total de 232 fallecidos y ha dado 10.147 altas. El Área de Salud de Navalmoral de la Mata notifica dos casos positivos. Tiene un paciente ingresado por COVID-19 y ha registrado 114 fallecidos. Ha dado 4.791 altas. El Área de Salud de Llerena-Zafra no registra casos positivos. Tiene un paciente ingresado. Ha registrado un total de 132 fallecidos y ha dado 8.039 altas. El Área de Salud de Coria registra dos casos positivos. No tiene pacientes hospitalizados por COVID-19. Registra un total de 96 personas fallecidas y se han dado 3.171 altas.

En cuanto a los centros educativos, en las últimas horas, las autoridades sanitarias le han comunicado a la Consejería de Educación y Empleo el inicio de la cuarentena de dos aulas, en dos centros educativos de la región. Es debido a casos de COVID-19 confirmados entre su alumnado. Estas aulas se localizan en el CEIP San Roque, de Almendralejo y en el CEIP Las Vaguadas, de Badajoz. Mientras duren sus cuarentenas, seguirán el proceso de formación a distancia, desde casa. Retoman ya las clases presenciales 8 grupos, de 5 centros educativos de la región, que están en Almendralejo, en la Escuela Infantil Nuestra Señora de la Piedad y en el CEIP San Roque con tres grupos; así como en el CEIP Batalla de Pavía, de Torrejoncillo, con dos aulas; en el Colegio Santa Cecilia-Carmelitas, de Cáceres y en el CEIP Pedro de Valencia, de Zafra.