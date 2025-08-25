El Infoex vigila posibles reactivaciones en los 170 kilómetros de perímetro del incendio de Jarilla

El Plan de Lucha contra incendios forestales de Extremadura (Infoex) mantiene medios desplegados en la zona afectada por el fuego de Jarilla, controlado desde este domingo, realizando labores de vigilancia y control para evitar posibles reactivaciones en un perímetro de 170 kilómetros.

En concreto, permanecen en la zona dos unidades de bomberos forestales, cuatro agentes del medio natural y un técnico de extinción, informan fuentes de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Los efectivos continuarán en la zona para realizará los "laboriosos trabajos de vigilancia y control del amplio perímetro" de este incendio, a fin de evitar cualquier reactivación que pudiera producirse a lo largo y ancho de toda la superficie afectada, unas 17.300 hectáreas.

Cabe recordar que el Plan Infoex dio por controlado a las 21,00 horas de este domingo, 24 de agosto, el incendio originado en Jarilla (Cáceres), en el que se contabilizan 17.355 hectáreas afectadas. Además, además se desactivó también el nivel 1 en dicho incendio, que pasa a nivel cero del Infoex.