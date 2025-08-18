El incendio de Jarilla ha quemado 12.000 hectáreas y tiene más de 130 kilómetros de perímetro

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha informado que a lo largo del día trabajarán 20 medios aéreos en el flanco norte del incendio de Jarilla que actualmente amenaza al Valle del Jerte, en concreto, a Navaconcejo, Tornavacas, Jerte, y Rebollar, localidad esta última que más preocupa. Así lo ha señalado el consejero tras la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), celebrada en el Puesto de Mando Avanzado ubicado en la localidad de La Granja.

"Se trata de una concentración de medios importante" por lo que se pide a los vecinos que no participen en las tareas de extinción por su cuenta debido al peligro de ser sorprendidos por una descarga de agua. En este sentido, el consejero ha agradecido la disposición de las personas que quieren ayudar pero les ha emplazado a esperar instrucciones de las autoridades que les avisaran si en algún momento se estima que puedan colaborar en la extinción, pero "siempre de manera coordinada, en un dispositivo de Protección Civil y en condiciones de seguridad".

En cuanto a la actualización de datos del incendio, Bautista ha avanzado que se estima que han ardido 12.000 hectáreas y que tiene un perímetro superior a 130 kilómetros, por lo que se mantienen las medidas adoptadas en anteriores reuniones del CECOPI, de manera que continúan evacuadas las localidades de Gargantilla, la zona norte periurbana de Hervás, Rebollar y las casas diseminadas de Navaconcejo, Tornavacas, Jerte, y Cabezuela del Valle y se mantiene el confinamiento de Hervás.

MÁS MEDIOS

El consejero de Presidencia ha reiterado la petición de más medios al Gobierno de España para hacer frente los incendios de la región que, en total, han arrasado 30.000 hectáreas y cuentan con un perímetro de 315 kilómetros. Por otro lado, ha agradecido a Castilla la Mancha el envío de un helicóptero y a la Generalitat de Catalunya el envío de 2 medios aéreos, bombarderos y ligeros, así como medios materiales y humanos "que se corresponden con la solicitud enviada al Gobierno de España". En este sentido, ha señalado que este es el objetivo "del Estado de las Autonomías, que las autonomías se ayuden cuando lo necesitamos".

Además el consejero ha agradecido la labor de todos los que participan en la extinción de los incendios como INFOEX, BRIF, UME, SEPEI, CEPEI y demás efectivos así como la implicación de personas "que están haciendo 20 horas seguidas, que se han incorporado de sus vacaciones y ha ensalzado el conocimiento y la experiencia de los técnicos que conocen el terreno" y ha recordado que Extremadura está sufriendo estos días 11 grandes incendios.