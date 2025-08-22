El incendio de Jarilla está estabilizado y los vecinos evacuados podrán regresar a casa

El incendio de Jarilla (Cáceres), que ha arrasado 17.300 hectáreas, con un perímetro de 170 kilómetros, está estabilizado y los evacuados de la zona periurbana de Hervás, y casa aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle regresarán a lo largo de este viernes, día 22, a sus casas.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta, Abel Bautista, ha informado de las medidas adoptadas en la reunión del Cecopi de este viernes y ha mostrado su satisfacción por el hecho de que los trabajos durante este pasado jueves y esta noche hayan "dado sus resultados".

Entre las medidas adoptadas se encuentra el paso de situación operativa 2 del Plan Infocaex en toda la comunidad autónoma de Extremadura a situación operativa 2 solo para el incendio de Jarilla hasta las 18,00 horas y, a partir de esa hora, se pasará de manera automática a situación operativa 1.

De igual modo, a partir de las 17,00 los vecinos de las viviendas de la zona periurbana de Hervás regresarán a sus casas y, en este momento, también vuelven a sus hogares los de las casas aisladas de Jerte, Tornavacas, Cabezuela del Valle y Navaconcejo.

También a partir de las 21,00 horas se abre al tráfico el Puerto de Honduras y la carretera del Iryda, ha detallado el consejero extremeño, que ha apuntado que a partir de la situación operativa 1 de las 18,00 horas se pasará a cero también "en las próximas horas" en el caso de que no se produjeran circunstancias que modifiquen la "buena evolución del incendio".

En estos momentos existen algunos puntos calientes en el noroeste del incendio, lugar donde se centrarán las labores con seis medios aéreos y van a trabajar también más de 200 efectivos en el resto del perímetro con repaso a pie. Durante el día de hoy también trabajará sobre el terreno la UME y el contingente de Alemania y a partir de las 18:00 horas, con el cambio del nivel operativo habrá un repliegue de todos los medios externos y se quedarán únicamente los medios del INFOEX que afrontarán la tarde y la noche.

Bautista ha agradecido la labor coordinada de todas las personas que han trabajado en la lucha contra este incendio desde los bomberos del INFOEX, pasando por la UME, los servicios de bomberos de las diputaciones de Cáceres y Badajoz, , Guardia Civil y Protección Civil, Cruz Roja, el personal del 112 Extremadura y a los alcaldes de las diferentes localidades afectadas por el fuego.

La situación ha sido de extrema gravedad al producirse numerosos incendios simultáneos en los últimos días, por lo que Bautista destaca que no haya habido que lamentar el fallecimiento de vidas humanas. Explica que "lo hemos conseguido como pueblo y no como gobierno ni como políticos".