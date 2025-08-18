El incendio de Jarilla ha calcinado 11.000 hectáreas y está desbocado en el flanco norte

Cuatro incendios que permanecen activos en la región, de los cuales uno, que es el de Jarilla (Cáceres), presenta una evolución desfavorable y con el flanco norte "completamente desbocado", según informa la Junta.

Por su parte, los incendios de Aliseda y Membrío, en la provincia de Cáceres, y el de Alburquerque en la de Badajoz, siguen una evolución favorable, según la última actualización dada a conocer por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

El fuego que sacude a la zona de Jarilla (Cáceres) ha afectado ya a 11.000 hectáreas de superficie, con 130 kilómetros de perímetro, según los últimos datos dados a conocer por la Junta de Extremadura. De él, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha mostrado especial preocupación por la situación del flanco norte que, en estos momentos, continúa "desbocado". Bautista ha avanzado que el Ejecutivo extremeño no descarta confinar la localidad de La Garganta (Cáceres), medida que, ha matizado, se evaluará en la próxima hora. Además, el consejero ha advertido que "queda poco" para que el incendio llegue al límite geográfico entre Extremadura y la comunidad autónoma de Castilla y León.

En la tarde de ayer decayó la evacuación de Viñas de la Mata en Casar de Cáceres. Se levantó el confinamiento en Casas del Monte, ⁠Segura de Toro y en ambas se recomienda no hacer uso de las piscinas naturales para evitar afluencia de usuarios externos a la localidad. Siguen confinados Hervás ⁠y la urbanización Cuartos de Baño de Aliseda. Por otro lado siguen evacuados casas diseminadas de Hervás, ⁠Rebollar y ⁠Gargantilla.