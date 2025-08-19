El incendio de Jarilla calcina 15.000 hectáreas y ha llegado a Castilla y León

Actualmente solo existe un incendio activo en nuestra comunidad autónoma, el de Jarilla, que tras originarse hace justo una semana ha calcinado ya 15.000 hectáreas y presenta 155 kilómetros de perímetro a su paso por las comarcas del Ambroz y del Valle del Jerte. Los cerezos de la zona de Gargantilla han frenado el avance de las llamas. Tan solo se han visto afectados el 5% de los cerezos de la zona. Lo más preocupante está en estos momentos entre Cabezuela del Valle y Jerte, muy cercano a la garganta de los Papúos.

El incendio ha alcanzado en la noche de este lunes la provincia de Salamanca y se encuentra ya en la cumbre de la Sierra de Candelario. En la mañana de este martes comenzarán a trabajar los medios aéreos. En la zona se han desplegados efectivos y vehículos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León. También de la Comunidad Valenciana, de Murcia y de Cataluña, los cuales ya tienen asignadas sus tareas para "primera hora" de este martes.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha agradecido esta ola de solidaridad de otras comunidades y ha informado que el Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto a disposición la BRIF de Aragón, y siete medios aéreos que se van a incorporar este martes y que supondrá "un refuerzo importantísimo. No descarta conseguir "algunos más" que se sumen a los dos procedentes de vienen de Alemania y que también se incorporan este martes, con los que se espera llegar a los "25-26 medios aéreos que nos da el respiro, nos da la vida para poder seguir avanzando en estas tareas y en las cuales ya vamos viendo otra nota diferencial con respecto a lo que veníamos viendo en los días anteriores".

Palabras de esperanza en la lucha contra el fuego que vienen además acompañadas por una mejora en las condiciones meteorológicas, salvo "dificultades puntuales a lo largo del día", pero que no impiden afrontar la jornada "mucho más esperanzados".

Entre las medidas adoptadas en la última reunión del CECOPI, decae el confinamiento de Hervás, no así la evacuación de las casas aisladas de la zona periurbana de la localidad, que sigue evacuada, así como también decae la evacuación de Gargantilla. Además, se mantiene la evacuación de la zona de las casas aisladas de Tornavacas, Navaconcejo, Jerte, y se mantiene la evacuación también de Rebollar.

Desde que arrancara esta ola de incendios en la última semana en total se han visto afectadas 35.000 hectáreas con más de 450 kilómetros de perímetro. En este sentido, la asociación SEO/Birdlife ha señalado que estos incendios han provocado ya la destrucción de más de 25.000 hectáreas de ecosistemas de "enorme valor ecológico", con consecuencias "devastadoras" para la biodiversidad.

Las pérdidas provocadas por el fuego afectan a ejemplares de varios cientos de años de antigüedad, así como a especies de aves amenazadas, y que la recuperación de muchos de estos espacios puede tardar "décadas".