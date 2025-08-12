El incendio iniciado en Navalmoralejo (Toledo) ha calcinado ya 3.000 hectáreas, el 75% de Extremadura

El incendio iniciado este pasado lunes en Navalmoralejo, en la provincia de Toledo, ha calcinado ya un total de 3.250 hectáreas, de las cuáles 800 corresponden a Castilla-La Mancha y el resto, es decir, un 75 por ciento del total, a Extremadura.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, quien ha detallado que la noche ha sido "muy complicada", obligando a confinar al municipio de Villar del Pedroso, en la provincia de Cáceres.

Cabe recordar que pese a iniciarse en territorio de la provincia de Toledo, a las 20,30 horas de lunes el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura declaró el nivel 1 y las 21,21 horas se declaró la situación operativa 1 del Infocaex, de modo que se viene trabajando de manera "absolutamente coordinada" entre Castilla-La Mancha y Extremadura en un mando único.

Esta mañana se encuentran en la zona 12 medios aéreos, y asimismo está participando en las tareas de extinción efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), tras Castilla-La Mancha el nivel 2.

Bautista ha remarcado que la noche ha sido "muy complicada" en Villar del Pedroso, donde el fuego "bordeó" la localidad de manera que "hubo que confinar a los vecinos". Entre la población no ha habido que lamentar incidencias "más allá de algún ataque de ansiedad".

Asimismo, han sido evacuados de sus hogares cuatro vecinos de Villar del Pedroso, así como siete de Navalmoralejo, por lo que en total han sido once las personas que han pasado la noche fuera de sus casas. En este momento hay humo en la población de Villar del Pedroso y por tanto se mantienen confinados en sus domicilios a los vecinos a la espera de esa evolución del incendio.

MAÑANA FAVORABLE, PREOCUPA LA TARDE

Asimismo, hay un 50% del perímetro estabilizado y trabajan los efectivos en seguir progresando para seguir estabilizando los frentes en una situación que esta mañana está siendo "favorable" para las tareas de extinción, si bien ha mostrado su preocupación de cara a las próximas horas.

El consejero extremeño ha avanzado que a partir de las 15,30 horas Extremadura va a sufrir "episodios de tormenta seca con caída de rayos", no solo en este incendio en concreto, sino en toda la comunidad.

Por tanto, los efectivos del Infoex y Protección Civil trabajan en este momento bajo situación de "prealerta" puesto que "podríamos sufrir más episodios de incendio en toda Extremadura", ha advertido.

"Máxima precaución en el día de hoy", ha señalado Bautista, quien ha pedido a la población que preste atención a las redes sociales del 112 y a los medios de comunicación para conocer de primera mano la evolución de este y otros incendios que puedan producirse.

"Hay que estar atentos a la información que se vaya dando a través de los medios de comunicación, porque se puede suceder algún episodio de tormenta seca que pueda complicar la situación.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha realizado estas declaraciones en Navaconcejo (Cáceres), con motivo de su asistencia a la entrega de los Premios a las Cerezas y Picotas más gordas del Valle del Jerte.