El incendio de Aliseda ha arrasado más de 4.000 hectáreas y ha sido provocado por motivos cinegéticos

El incendio en la localidad cacereña de Aliseda, que ha arrasado hasta el momento más de 4.000 hectáreas de terreno, y que se encuentra en una situación de "control", se originó por "intereses económicos". Así, las autoridades ya conocen las causas, la parcela exacta y las horas concretas de los dos puntos en los que se provocó el incendio, según ha dado a conocer el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista.

En declaraciones a los medios tras una nueva reunión esta mañana del Cecopi, el consejero ha tachado de "absolutamente desalmado" a quien haya podido ser el responsable de los "dos incendios distintos en una misma parcela" que dieron lugar al fuego en Aliseda, provocado según ha dicho por una "cuestión cinegética".

"El motivo del incendio de Aliseda que ha arrasado ya más de 4.000 hectáreas, y esto es un dato importante porque el dato de ayer eran apenas 2.000, no llegaba, sobrepasaba a lo largo del día en función de la información, pero más de 4.000 hectáreas a lo largo del día de hoy por una cuestión de intereses económicos. Bautista ha señalado que "se conocen las causas, la parcela y las horas en los dos puntos en los que se produjeron dos incendios" y ha defendido que "cuanto antes" se logre que el supuesto responsable del incendio "dé respuesta ante donde la tenga que dar".

Así, y tras reconocer que la situación del incendio "no preocupa en este momento, más allá de posibles reactivaciones que pueda haber a lo largo del día", el consejero ha resaltado el trabajo de la Guardia Civil, y ha mostrado el "apoyo" de la Junta a la Delegación del Gobierno y la felicitación también por "aportar luz" en cuanto a los orígenes de dicho fuego.

"Por tanto, gracias por trabajar una vez más de la mano y en colaboración y consenso, a pesar de lo que se pueda decir, por algunos intereses. Trabajamos coordinadamente y en consenso y, por tanto, éste es el resultado", ha señalado.