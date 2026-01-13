Igualdad confirma el crimen machista de Badajoz, cuarto de 2026, y eleva a 47 los de 2025 con un caso en Baleares

El Ministerio de Igualdad ha elevado a cuatro el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026 y a 1.346 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar el caso de Badajoz. Además, han ascendido a 47 los crímenes machistas de 2025, al sumar un caso ocurrido en febrero del año pasado en Baleares.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima de Badajoz es una mujer de 78 años, presuntamente asesinada por su excónyuge este lunes (fecha de fallecimiento). No tenía hijos menores de edad.

Por otro lado, Igualdad ha confirmado el presunto homicidio de una mujer de 27 años. Los hechos ha explicado que sucedieron el 3 de febrero de 2025 y, si en principio se consideró un caso de muerte natural, finalmente se ha tramitado como violencia de género. Ambos casos figuraban en el Sistema VioGén pero con otras personas.

Desde el 1 de enero de 2026 el Ministerio de Igualdad ha confirmado asesinatos por violencia de género en Jaén, Las Palmas, Cádiz y Badajoz. Asimismo, 2026 ha tenido el peor comienzo de año en materia de violencia de género desde 2023, cuando, a fecha de 13 de enero, se contabilizaban también cuatro casos.

Igualmente, los datos estadísticos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género revelan que el 75% de las víctimas de este año eran españolas, mismo porcentaje que en el caso de sus presuntos agresores. En cuanto a las denuncias, la mitad de las asesinadas en 2026 había denunciado a su presunto agresor.