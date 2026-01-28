Hervás y Garganta la Olla se sitúan entre las diez localidades más lluviosas del país este miércoles

Las localidades cacereñas de Hervás y Garganta la Olla se sitúan entre las diez más lluviosas del país este miércoles, 28 de enero, con motivo del paso de la borrasca Kristin por la Península.

En concreto, Hervás se sitúa como octava localidad más lluviosa del país, con 42,8 litros por metro cuadrado recogidos hasta las 12,00 horas, mientras que Garganta la Olla es la décima más lluviosa, con 39,6 litros por metro cuadrado, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, recogidos por Europa Press.

Cabe destacar que el norte de la provincia de Cáceres se encuentra este miércoles en alerta naranja por vientos, y en amarilla por nevadas.