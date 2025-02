HazteOir considera que la renuncia del hermano de Pedro Sánchez "acredita que hay ciertas irregularidades"

La organización HazteOir, que ejerce la acusación popular en el caso de la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, ha considerado que la renuncia de David Sánchez esta semana a su puesto en la institución "acredita que, en efecto, hay ciertas irregularidades" en este caso, sobre el que cree "más que evidente", que se abrirá juicio oral.

Así lo ha destacado el abogado de HazteOir, Javier Pérez-Roldán, a su llegada este viernes a los Juzgados de Badajoz, donde está prevista la declaración de seis nuevos testigos llamados a declarar por la jueza Beatriz Biedma, entre ellos el dirigente de Podemos en 2017, Álvaro Jaén, que denunció este caso ante los medios; uno de los aspirantes a la plaza que se adjudicó finalmente a David Sánchez, el profesor de violín Nersés Avakimyán, y trabajadores de la Diputación de Badajoz.

En su intervención ante los medios, Pérez Roldán ha señalado que "el caso avanza" y ha entendido que "todo el ambiente que le rodea" en el que "se han visto imputadas nueve personas" por él, que "como el frautista de Hamelin, se ha llevado una fila de imputados, y a ahora abandona el puesto después de que muchos se están jugando una condena precisamente por esa selección irregular", y por posterior cambio de puesto, que a su juicio "también es irregular"

Un caso en el que "quizás las cuestiones económicas sí van a quedar al margen, pero lo que es la posible prevaricación o tráfico de influencias, pues, parece que cada vez se va agarrando más", sobre todo, ha apuntado el abogado, teniendo en cuenta que "las últimas novedades de que los informes que tenía que pasar anualmente, pues, ni están firmados digitalmente", ha dicho.

Por este motivo, "habrá que investigar sobre esa línea si han sido creados ahora 'ex profeso' para justificar una actividad que no ha existido, en cuyo caso podría haber un nuevo delito de falsedad documental", ha advertido Pérez Roldán.

También ha recordado que "sigue sin estar acreditado por qué se le autoriza vivir en Portugal y dónde vivió efectivamente", ha apuntado el abogado de HazteOir, quien ha señalado que "por los importes no alcanzaría, entendemos nosotros, el delito fiscal, así que esa parte va a quedar al margen", pero sí ha apuntado que "saber dónde está su domicilio es importante a la hora de ver ciertas irregularidades administrativas", ha dicho.

En ese sentido, ha considerado que "cobrando un sueldo en España debería haber tenido su domicilio en España", tras lo que el abogado ha entendido que "se le ha permitido todo porque el puesto estaba creado", y por este motivo "se le ha permitido cualquier tipo de cuestiones, irregulares en principio, porque es que pagándole nómina en España, pues debería haber residido en España", ha insistido.

Según ha explicado, "toda contratación lleva anexo una serie de riesgos laborales que deben estar contemplados en el seguro. Y en riesgos laborales uno puede trabajar en su domicilio, si tiene autorización, bien, pero no puede salir al extranjero a trabajar", ha dicho.

"Eso es una realidad que está ahí. Ninguna empresa le permite a un trabajador que trabaja en casa, por ejemplo, que no es el caso, bien, le permite de repente irse a Francia y estar en Francia un mes, porque si tienes ahí un accidente laboral, no te lo va a cubrir el seguro", ha señalado Pérez Roldán, quien ha señalado que "ahí hay como una especie de reconocimiento de que esto era un puesto para su capricho y que entonces se le dejaba hacer lo que le venía bien", ha concluido.

MANOS LIMPIAS VE EL PROCESO "IRREGULAR"

Por su parte, el abogados de Manos Limpias, José María Bueno, también ha explicado a su llegada este viernes a los Juzgados de Badajoz que durante la jornada prevén "apuntalar lo que se ha ido acreditando", y es que David Sánchez "no trabajaba realmente, o sea, no iba a trabajar. Al menos no como debía haber trabajado según el contrato que había firmado", ha dicho.

En ese sentido, desde Manos Limpias van "a seguir trabajando en esa línea", ha avanzado Bueno, quien ha resaltado que han centrado su denuncia "en el proceso de selección a este señor, que es un proceso absolutamente irregular, como se está acreditando".

A juicio del abogado de Manos Limpias, el de David Sánchez "era un puesto dado 'ad hoc', parece ser, que es lo que parece que se está acreditando", tras lo que es necesario averiguar, en segundo lugar "si trabajaba o no trabajaba".

Finalmente, y en cuanto a la renuncia del hermano de Pedro Sánchez de su puesto en la Diputación de Badajoz, José María Bueno ha señalado que no tiene "nada que decir" sobre ese asunto, ya que "es una decisión personal" y "él sabrá los motivos por los que lo ha hecho", tras lo que ha apuntado que "en absoluto" esta renuncia afecta al procedimiento que se sigue.