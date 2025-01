Gutiérrez pide a Gallardo que diga antes de las primarias qué hará con las cuentas y recalca que ella dirá "no"

La candidata a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, Esther Gutiérrez, ha pedido al otro candidato, Miguel Ángel Gallardo, que diga antes de las primarias en el PSOE regional qué hará con los presupuestos autonómicos, momento en que el que ha recalcado que ella dirá "no es no".

"No es no. Es una vergüenza que el PP acuda a quien ganó legítimamente las elecciones para aprobar los presupuestos cuando se apoyaron en Vox para echarnos del gobierno", ha asegurado Gutiérrez, quien ha cerrado este jueves en Cáceres el penúltimo día de su campaña informativa tras visitar Rosalejo, Navalmoral de la Mata y Almoharín.

En dicha jornada, Esther Gutiérrez ha reivindicado la victoria del PSOE en las pasadas elecciones autonómicas. "Quiero decirle algo al secretario general: que no olvide nunca que Guillermo --Fernández Vara-- ganó las elecciones en 2023 y, sobre todo, que tenga en cuenta que esos que están pidiendo ahora el apoyo son los mismos que nos impiden gobernar y se han entregado a la ultraderecha, por tanto que se lo pida a Vox, a la ultraderecha", ha aseverado.

En este sentido, ha asegurado que si sale elegida secretaria general dirá "no es no". "No nos vamos a entregar a la señora Guardiola, que gane unas elecciones, nos vamos a preparar para desbancar al PP pero hay que decírselo alto y claro y hay que hacer oposición", ha asegurado.

Así, Gutiérrez ha pedido a Gallardo "que le diga a los casi 10.000 militantes, antes de la votación del día 11, qué tiene pensado hacer con los presupuestos de la señora Guardiola, si se va a abstener o va a decir que no, porque yo voy a decir que no es no".

Ante la finalización este viernes de la campaña informativa de cara a las primarias, Esther Gutiérrez ha puesto en valor que no ha parado de recibir "el cariño y apoyo" de la militancia y mensajes sobre la "necesidad de un cambio necesario" en el PSOE de Extremadura, ha informado en nota de prensa su candidatura.

Las citas de este viernes serán en San Vicente de Alcántara, Alburquerque, Valdebótoa y con el cierre de campaña a las 20,00 horas en la sede del PSOE provincial de Badajoz.