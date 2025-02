Guardiola señala que el caso del hermano de Sánchez es "ejemplo perfecto de lo que ha sido el socialismo" en Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha aseverado que el caso de la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz supone el "ejemplo perfecto de lo que ha sido el socialismo" en Extremadura, donde "han hecho y deshecho lo que es el que les ha dado la gana".

"Yo creo que es evidente que nos toman a los españoles y especialmente a los extremeños como tontos", ha señalado Guardiola en una entrevista este viernes en la Cadena COPE Extremadura, recogida por Europa Press, en la que ha admitido que le ha "parecido vergonzoso la autopsia televisada que se ha hecho de una agencia de colocación, como ha sido la Diputación de Badajoz".

En su intervención, la presidenta de la Junta ha señalado que como extremeña le ha "avergonzado" este caso, que confía en que "sirva para que se cierre el grifo y se acabe de una vez por todas con ese ciclo de nepotismo".

Un caso cuyos responsables "deben asumir responsabilidades políticas, Miguel Ángel Gallardo, o quien haya elaborado ese puesto a medida", ha reafirmado la presidenta extremeña, quien ha insistido en que alguien " tendría que asumir su responsabilidad porque está utilizando el dinero de todos los extremeños, en este caso de todos los pacenses, para crear un puesto a medida del hermano de Sánchez".

Así, ha ironizado señalado que no sabe "cómo se va a marchar" David Sánchez, y si "dejará a sus cosas en esa oficina que nunca ha encontrado", tras lo que ha reiterado que "es cuanto menos vergonzoso lo que ha pasado allí", ha reiterado Guardiola.

"Es el ejemplo perfecto de lo que ha sido el socialismo en esta región. Han hecho y deshecho lo que es el que les ha dado la gana", ya que según Guardiola, los socialistas "han considerado que esto era su cortijo, y de hecho ellos reaccionan ahora como si les hubiéramos arrebatado algo muy íntimo, algo muy suyo, que es la Junta de Extremadura", ha señalado.

Ante esta situación, desde la Junta de Extremadura están "a servir, que es lo que debería tener Extremadura, muchos más servidores públicos", ha considerado.

RETIRADA DE LAS CUENTAS

Por otra parte, y respecto al hecho de que la Junta de Extremadura haya tenido que retirar el presupuesto para 2025 tras no llegar a acuerdo con ningún partido, María Guardiola se ha mostrado "orgullosa de no haber transigido a las exigencias de partidos políticos, que lo único que quieren es su rédito electoral", ha dicho.

"Yo no estoy en eso, insisto. Yo he venido aquí a servir, y lo que sea bueno para los extremeños, lo voy a negociar, por supuesto", tras lo que ha resaltado que ella con Vox tiene la "mano tendida" y está "dispuesta a negociar siempre", ha dicho.

"He aguantado muchos desprecios y muchos insultos, pero no me importa, porque esto no va de mí", tras lo que ha reiterado que está "siempre dispuesta a negociar, pero sobre cosas que interesen a Extremadura", ya que según ha lamentado "los temas y debates que ellos ponen sobre la mesa, nada tienen que ver con los extremeños".

Según ha relatado, "a los extremeños no les interesa si tienen dos puestos en la mesa de la Asamblea o si quieren nombrar ellos a un consejero de Gobierno", mientras que en el caso del PSOE, ha recordado que "había un acuerdo cerrado de 58 enmiendas, de esas 800 que presentaron" y el PP entendía que podía aceptar, por valor de 100 millones de euros".

Sin embargo, "en el último momento se negaron a retirar el resto de enmiendas a las que no habíamos llegado a un acuerdo", ha lamentado la presidenta extremeña, quien ha señalado que el PSOE "pretendían una vez más hacer pinza con Vox, porque les repudian delante de las cámaras, pero tontean constantemente entre bambalinas", ha asegurado.