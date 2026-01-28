Guardiola señala que se ha activado el ES-Alert para alertar del "riesgo extremo" por viento, lluvia y nieve

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado que se ha activado el sistema ES-Alert en varias zonas de la región para alertar del "riesgo extremo" por viento, lluvia y nieve, ante lo que ha pedido a los ciudadanos "máxima precaución en las próximas horas".

Además, Guardiola ha señalado que se mantiene activado en estos momentos el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (Inuncaex) en Situación Operativa 0, y el Plan Territorial de Protección Civil (Platercaex) en Situación Operativa 1, según informa la presidenta extremeña en un mensaje a través de redes sociales, recogido por Europa Press.

Añade Guardiola que "todos los equipos están trabajando de forma coordinada para garantizar la seguridad", y pide a los ciudadanos seguir en todo momento las indicaciones de los canales oficiales.

Según señala el 112 de Extremadura, el equipo de bomberos forestales del Plan Infoex ha sido activado para ayudar y colaborar en las labores necesarias.