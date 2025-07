Guardiola reivindicará una financiación "justa" para Extremadura frente al "cuponazo" de Sánchez con Cataluña

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, reivindicará y luchará por una financiación "justa" para la comunidad frente al "cuponazo" de la "mal llamada financiación singular" del Gobierno central de Pedro Sánchez con Cataluña.

Así, reclamará una financiación "justa" para Extremadura que garantice la prestación de públicos "en igualdad de condiciones en todo el territorio, en toda España", y no se mantendrá callada "mientras Pedro Sánchez paga con el dinero de todos los siete votos que le mantienen en la Moncloa".

De este modo lo ha señalado en rueda de prensa este lunes en Mérida el portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, quien ha lamentado que "en la reunión de la vergüenza" del Ejecutivo central con Cataluña "la mafia se va a sentar con el cobrador del frac para pasarle la factura de los siete votos y mantener a Pedro Sánchez un ratito más en la Moncloa"; y ha pedido al líder del PSOE en la comunidad, Miguel Ángel Gallardo, que se pronuncie sobre esta cuestión.

"Con la caja común, con la caja de todos los españoles, con la que se financia la sanidad, la dependencia, la educación, las infraestructuras, con el dinero de todos los españoles, Pedro Sánchez va a pagar su sillón", ha advertido el portavoz del PP regional, quien ha subrayado que su partido y María Guardiola no van a permitir esto.

"No han tenido suficiente con el dinero de todos los españoles pagando el chiringuito del hermano de Pedro Sánchez. No han tenido suficiente con el dinero de todos los españoles pagar y repartirse las mordidas de la trama de Ábalos, Cerdán y Koldo. No han tenido suficiente pagar las prostitutas con el dinero de todos los españoles que ahora quieren que les paguemos el alquiler de la Moncloa con el dinero que también nos corresponde a todos los extremeños", ha apuntado.

En este sentido, Sánchez Juliá ha preguntado qué tiene que decir el PSOE de Extremadura sobre este asunto, después de que su líder, Miguel Ángel Gallardo, "lleva una semana desaparecido".

"No sabemos si es que ya se ha ido de vacaciones y ha abandonado la política regional en un momento donde solo hay escándalos en el PSOE, en un momento donde sólo hay escándalos en el Gobierno de España y en un momento donde hoy se quiere repartir el dinero de todos los españoles para beneficiar a los que siempre ha beneficiado el PSOE", ha recriminado a Gallardo.

Así, ha reconocido que al PP le gustaría saber "si Miguel Ángel Gallardo este fin de semana saltó de la tumbona y llamó a Pedro Sánchez para decirle que basta ya". "No sabemos si Miguel Ángel Gallardo ha abandonado ya sus líos judiciales que tan entretenido le tiene y ha dado un golpe en la mesa para decirle a Pedro Sánchez que basta ya, porque es lo que tendría que hacer en lugar de ser el vasallo privilegiado que tiene Pedro Sánchez en Extremadura", ha incidido.

UN "ATENTADO AL ESTADO DE DERECHO"

Esto teniendo en cuenta que lo que va a practicar el Gobierno central con Cataluña supone a juicio de su partido "un atentado al Estado de Derecho y un atentado a la igualdad de todos los españoles, un atentado en la línea de explotación de la Constitución rompiendo no sólo la igualdad entre todos los españoles, sino el principio de solidaridad interterritorial que marca la Constitución".

"Al final Pedro Sánchez lo manda todo para sus socios y nada para los demás y estamos cansados de ver cómo somos los españoles lo que le estamos pagando el alquiler de su ocupación en la Moncloa", ha lamentado el portavoz 'popular', quien ha considerado que la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera supondrá un "paripé" si el Gobierno central ya lleva atado con Cataluña su financiación.

"Si mañana hay un Consejo de Política Fiscal y Financiera y el reparto lo han hecho a escondidas y por la puerta de atrás, mañana lo que habrá será un paripé", ha indicado, al tiempo que ha pedido que "lo que tiene que hacer el Gobierno de España es dejarse de paripés y negociar en un foro multilateral la financiación de todos".

"Lo que es de todos se decide entre todos y no una mesa aparte con un tupido velo para que nadie sepa que es lo que están negociando", ha reiterado.

"Evidentemente una financiación justa lo que implica es tener en un foro multilateral, encima de la mesa, todo lo que piden y las peculiaridades de todas las comunidades autónomas. El problema con el que nos estamos encontrando es que hoy el Gobierno de España se sienta como una comunidad la cual le está pidiendo el 100% de la recaudación del IRPF", ha apuntado.

Esto, según ha añadido, lleva a que "la tarta a repartir entre todas las comunidades autónomas va a ser más pequeña y los históricamente privilegiados van a tener el privilegio de gestionar el 100% de sus recursos", mientras que a regiones como Extremadura a las que "históricamente" se les "deben" inversiones y "muchas reivindicaciones" se les va a "sentar en la mesa de los pequeños".

"Ya está bien de ningunear al resto de comunidades autónomas únicas y exclusivamente porque Pedro Sánchez quiere pagar su alquiler en la Moncloa", ha incidido el 'popular'.

ARANCELES DE EEUU

Por otra parte, preguntado por los aranceles de EEUU, el portavoz del PP extremeño ha lamentado que el presidente Donald Trump "sigue con su política del matón intentando amedrentar al resto del mundo", y ha subrayado que hay que mantener frente a ello una posición "firme" con una "voz única" de la Unión Europea.

"Los productores extremeños no pueden pagar las consecuencias de las políticas intervencionistas y anacrónicas, y creemos muy importante que la Unión Europea tenga una voz única para poder defenderse ante esto que está haciendo Donald Trump", ha indicado.

Así, tras apuntar que lo primero que hay que aplicar "evidentemente" es una "vía de negociación" para lograr entre ambas economías que no haya un "choque frontal", ha remarcado que en todo caso "hay que defender también a los productores y a los empresarios".

En esta línea, ha aprovechado para destacar el "paso adelante" que dio la presidenta de la Junta, María Guardiola, con la puesta en marcha de un plan de contingencia con 52,3 millones de euros para "proteger a los empresarios" con ayudas directas, con financiación, con liquidez, con apoyo a la internacionalización y con asistencia técnica.

"Creemos que así hay que actuar, pero la Unión Europea tiene que tener una voz única y sentarse a negociar para que esto no se convierta en una guerra donde los perjudicados, al final, van a ser los productores", ha remarcado Sánchez Juliá.