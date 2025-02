Guardiola reitera que "ahora mismo no se dan las circunstancias" para adelantar elecciones

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reiterado este martes que "ahora mismo no se dan las circunstancias" para adelantar elecciones en la región, "por responsabilidad", ya que a su juicio "supondría un freno importante a ese crecimiento económico que ha empezado a experimentar Extremadura de una forma importante y potente".

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma en una entrevista este martes en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press, respecto al hecho de que la Comunidad de Extremadura haya prorrogado los presupuestos tras no alcanzar a acuerdos con ningún partido para aprobarlos.

Respecto al hecho de que el Gobierno central también prorrogue los presupuestos, Guardiola ha considerado que existe "una diferencia importante" entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el suyo, y es que la Junta de Extremadura "sí ha presentado los Presupuestos Generales de la Comunidad" que según ha dicho, "eran ambiciosos" y planteaban políticas con las que se ha "intentado buscar el consenso con todos los partidos".

De hecho, "he estado a punto de llegar a un acuerdo con ambos, y con el mismo modelo de presupuestos", ha resaltado la presidenta extremeña en alusión al PSOE y Vox.

RESPONSABILIDAD A LOS PARTIDOS

Por este motivo, Guardiola ha considerado que "aquí también hay que exigir responsabilidad a los grupos de la oposición", que a su juicio también deben "estar pensando en el bienestar de los extremeños, y en que Extremadura pueda seguir despegando".

En su intervención, Guardiola ha recordado que tenían el presupuesto "cerrado" para su aprobación con el PSOE, que presentó 800 enmiendas parciales, que "el que mucho abarca poco aprieta", de las que el Gobierno regional le aprobó 58 y le pidió que el resto las retiraran para que no fueran votadas, ya que "hay dos partidos en el arco parlamentario que podían frustrar ese acuerdo" en alusión a PSOE y Vox.

"Yo cuando acuerdo con un partido, no arriesgo a que el presupuesto se convierta en un presupuesto Frankenstein con las enmiendas votadas por Vox o votadas por Podemos", ha explicado la presidenta de la Junta.

Ante esta situación y en cuanto a si baraja adelantar elecciones si tiene que volver a prorrogar los presupuestos, María Guardiola ha reiterado que "ahora mismo no se dan las circunstancias" para adelantar elecciones, "por responsabilidad", ya que a su juicio "supondría un freno importante a ese crecimiento económico que ha empezado a experimentar Extremadura de una forma importante y potente", ha dicho.

"Nosotros estamos gestionando el mejor presupuesto que ha tenido Extremadura en su historia", el "más alto y que lleva el sello del Partido Popular", con el que el Gobierno extremeño ha "conseguido los mejores índices económicos y sociales que ha tenido Extremadura en la historia", ha dicho

GOBIERNO CON VOX

Por otra parte, y en cuanto a la coalición de gobierno que mantuvo con Vox durante el primer año, la presidenta extremeña ha admitido que "han sido un socio leal y han sido responsables", tras lo que ha lamentado que "un buen día y con una excusa absolutamente artificial, en el caso de Extremadura, deciden romper", y "desde ese momento se han colocado a la deriva, se han metido en Twitter y de ahí no salen", ha apuntado Guardiola.

A partir de ahí, su gobierno se ha dedicado a "cumplir", ya que según ha dicho, "cuando uno está en oposición es mucho más fácil, puede generar ilusión haciendo promesas, pero cuando uno está gobernando lo que tiene es que demostrar que aquello que ha prometido lo cumple y demostrarlo con datos y con hechos".

En ese sentido, ha resaltado que lleva un año y medio de gobierno "de intenso trabajo", rodeada de "un equipo de personas que tienen la misma pasión y las mismas ganas" que ella "por mejorar la vida de los extremeños", por lo que ha destacado que en este tiempo han "conseguido un montón de cosas".

De hecho, Extremadura es actualmente "la región que más ha bajado el paro" o la que "más ha avanzado en competitividad fiscal, la que más ha bajado los impuestos en tan solo un año, recaudando más", ha señalado Guardiola, que ha valorado además que la región extremeña ha "arrojado datos históricos en materia de turismo, en materia de confianza empresarial", ha dicho.

"Yo creo que Extremadura lo que necesitaba es que ese talento y los recursos que tiene mi tierra, que es una tierra extraordinaria, pues se pusieran al servicio de una buena gestión", "sensata y libre", ha reafirmado la presidenta extremeña,

Así, y respecto a posibles mandatos desde 'Génova', Guardiola ha asegurado que "todo" lo que ha hecho, ha sido porque ha "querido hacerlo", ha dicho. "Yo siempre me he sentido muy libre, porque en el momento que hubiera percibido cualquier injerencia, me hubiera marchado", ha aseverado.

"Yo siempre he hecho lo que he creído que tenía que hacer y he asumido mi responsabilidad", ha destacado Guardiola, quien ha asegurado que tras las elecciones autónomicas de 2023, su responsabilidad era "hacer efectivo el cambio que estaba ansiando Extremadura", ya que fue "la primera vez en la historia, que los extremeños votan de forma mayoritaria al centro-derecha".

Eso supone "un mensaje muy claro de cambio y un mensaje de cambio que yo no podía frustrar", ha apuntado la presidenta extremeña, quien ha señalado que intentó "salvaguardar aquello que defendía", ha dicho.