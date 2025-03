Guardiola dice a Vox que su posición sobre acoger menores migrantes no ha cambiado e insta a centrarse en lo que les une

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado este jueves a Vox que su posición sobre la acogida de menores migrantes "no ha cambiado", por lo que les ha instado a centrarse en lo que les une a los dos partidos y alcanzar acuerdos en esas materias.

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Vox sobre su valoración acerca del pacto alcanzado en Valencia para la aprobación de presupuestos.

En la formulación de su pregunta, el presidente del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha enmarcado este acuerdo para aprobar los presupuestos de 2025 en la Comunidad Valenciana en que Vox es un partido "leal con España" y "responsable", mientras Carlos Mazón "se ha comportado como un presidente razonable".

Frente a ello, ha apuntado que Guardiola "tuvo su oportunidad" de que Extremadura tuviera unos presupuestos, en los que trabajaron "muy intensamente para ofrecer a los extremeños un acuerdo", tras lo que ha lamentado que los responsables del Ejecutivo regional "se negaron, ustedes dijeron que no", ha dicho.

En esas negociaciones, Vox introdujo "lo que creíamos mejor para Extremadura", porque "eso de poner precio y pagarlo se lo dejamos al PSOE, en aquello que es profundamente negativo para España, que es lo que hace el señor Sánchez, vender a España por siete votos", ha lamentado Gordillo, quien ha reiterado que intentaron "introducir mejoras sustanciales en el presupuesto, y ustedes no las aceptaron".

Por este motivo, desde la Junta de Extremadura "se echaron en manos del PSOE", una decisión que el presidente del Grupo Vox ha tachado de "absolutamente incomprensible, o no" y "profundamente sorprendente", y que dejó a Extremadura "en la situación que se ve" en la actualidad.

En su intervención, Gordillo ha instado a María Guardiola a tener "presente para el resto de la legislatura" que es presidenta "gracias a Vox, tras lo que ha lamentado que la Junta no admitiera las "razonables condiciones" de Vox para alcanzar un pacto, ha hecho que "Extremadura no tenga presupuestos y sume en la incertidumbre a las empresas, a los inversores y a tantos extremeños que requieren de la inversión pública, bueno, pues el estímulo necesario para que Extremadura vaya hacia adelante".

Así, Gordillo ha recordado las peticiones de Vox para alcanzar un pacto sobre presupuestos se centraban en dos ejes, que eran por un lado "una reducción del gasto superfluo" en sindicatos y la cooperación internacional "que no coopera con nada, excepto con la organización que tiene montada en Extremadura" y por otro "una revisión en profundidad del problema de la inmigración", que "ya está usted viendo que empieza a ser" un problema, por lo que "el problema que no era, es", ha concluido.

GUARDIOLA INSTA A CENTRARSE EN OBJETIVOS COMUNES

En su respuesta, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado que su misión no es "valorar los acuerdos a los que llegan otras comunidades autónomas, fundamentalmente porque ese pacto tiene cero incidencia en la vida de los extremeños", tras lo que ha reafirmado que en el Gobierno regional están "centrados en nuestras medidas y en dar respuestas y soluciones a los problemas que tiene esta tierra".

María Guardiola ha replicado a Gobierno que la situación que plantea "no es comparable con otras comunidades autónomas", como el caso de la Comunidad Valenciana, que está "en pleno proceso de reconstrucción" tras la DANA, y "su diálogo ha estado condicionado por la tragedia y por la urgencia".

Respecto a inmigración, la presidenta de la Junta le ha recordado que estas políticas "no corresponden a las comunidades autónomas", y ha lamentado que no escucha a Vox "señalar al verdaderamente responsable de no ejercer política migratoria y el control de fronteras, que es el señor Sánchez".

Así, Guardiola ha censurado que Vox vaya "siempre contra este Gobierno, siempre contra el PP", tras lo que ha reiterado que no comparte "los discursos que pretenden enfrentar a la sociedad utilizando a los más vulnerables", y ha lamentado que Vox rompió el pasado año el el pacto de gobernabilidad por acoger a menores no acompañados, y su posición en este tema "no ha cambiado", ha asegurado la presidenta extremeña.

En cualquier caso, María Guardiola ha señalado que con Vox comparten objetivos "como es el crecimiento económico, la justicia fiscal, como puede ser el desarrollo de infraestructuras", por lo que ha señalado que no cree que "las cuestiones que nos separen tengan que impedir que podamos llegar a acuerdos en cuestiones que beneficien a esta región".

Por ello, la presidenta de la Junta ha instado a Vox a centrarse "en aquello que nos une", algo que hicieron en las 60 medidas que firmaron en su acuerdo de gobernabilidad del principio de legislatura", que afectaban a agricultores y ganaderos jóvenes, empresas o la calidad de los servicios públicos, y aprobaron juntos el primer presupuesto de la legislatura, que "es el más alto y más social que ha tenido Extremadura en su historia".

Además este mismo jueves, PP y Vox aprobarán un proyecto de ley de medidas fiscales, que es "muy importante, cuyos efectos también veremos en el corto plazo", reafirmado la presidenta extremeña, quien ha destacado que este acuerdo se ha realizado "desde la responsabilidad y el diálogo", así como "sin atajos y sin discursos vacíos".

Ante esta situación, Guardiola ha trasladado al presidente del Grupo Parlamentario Vox que "lo que necesita Extremadura es una oposición que ponga por delante a los extremeños, por encima de estrategias electorales", tras lo que ha apuntado que no les van "a encontrar jamás en el mercadeo moral y emocional con los menores que llegan solos a nuestro país", ha concluido.