Guardiola considera que es "tiempo de valentía" y defiende una Europa como "brújula de valores y de derechos"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha considerado que el actual es "tiempo de valentía" y ha defendido una Europa como "brújula de valores y derechos".

"Europa debe ser un lugar donde expresarse, donde sentir, donde creer. Y no debemos bajar los brazos. No estamos para eso. Porque es tiempo de valentía. Europa debe enfrentarse a sus miedos y a sus dudas. No puede permitirse ser una espectadora en la escena mundial. Necesita seguir siendo brújula, como dejó escrito Josep Borrell. Una brújula de valores y de derechos", ha asegurado.

La presidenta del Ejecutivo extremeño se ha pronunciado de esta forma durante su discurso en la entrega este viernes, en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, del Premio Europeo Carlos V al exalto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, de quien ha dicho que "no ha sido un político de despacho, sino de terreno".

En su intervención, la presidenta extremeña también ha insistido en que Europa también debe ser "una actitud antes las cosas". "Debemos ser respuesta y no desorden. Debemos ser esperanza y no conformismo. Debemos ser futuro. Y valentía. Insisto: y valentía. Porque nos quieren dóciles. Porque existe una tiranía invisible que, desde el populismo y la polarización, quiere callar a todo aquel que piense diferente. Y Europa es nuestro refugio y nuestra íntima rebeldía", ha dicho.