Guardiola asegura que Vox es "socio preferente" del PSOE, y Vergeles le acusa de "abrazarse a la ultraderecha"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este jueves que el PSOE tiene como "socio preferente" a Vox para aprobar iniciativas, mientras que el portavoz del Grupo Socialista, José María Vergeles, ha acusado a la jefa del Ejecutivo regional de "abrazarse a la ultraderecha".

María Guardiola y José María Vergeles se han pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura a raíz de sendas preguntas del PSOE y Unidas por Extremadura sobre la retirada del proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2025.

En la formulación de su pregunta, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, ha señalado que la presidenta de la Junta "en un ejercicio de contorsionismo máximo se ha abrazado a la inestabilidad para esta tierra", que es lo que a su juicio "es la consecuencia real de la retirada de sus presupuestos", ha dicho.

Vergeles ha criticado las "inverosímiles" explicaciones que dió la consejera de Hacienda, Elena Manzano, para la retirada del proyecto de presupuestos, cuando según ha reafirmado, "el PSOE no traiciona", sino que "da estabilidad a Extremadura", y "le avala un pasado en la negociación de presupuestos que ya quisieran ustedes tener", ha reafirmado.

El presidente del Grupo Socialista ha explicado que el PSOE se negó a retirar el resto de enmiendas sobre las que no habían llegado a un acuerdo "porque esto es el debate parlamentario", y esas enmiendas se habían realizado "responsablemente por el bien de Extremadura", ha dicho.

En cualquier caso, Vergeles ha señalado que "si tan de acuerdo estaban" con las 58 enmiendas que les aprobaron del presupuesto, ha entendido que "entonces, aceptan las alegaciones" que el PSOE ha hecho al decreto ley de medidas fiscales, ya que "son las mismas" que entonces les aceptaron.

"Así que, señora Guardiola, tiene usted que explicar mucho", ya que según ha señalado Vergeles, "ha abrazado a la ultraderecha y está teledirigida desde Madrid", ante lo que ha considerado que "lo que tienen que hacer es una de dos, o sobran sus consejeros y consejeras o sobra el Gobierno entero.", por lo que le ha instado a que "convoque elecciones, señora Guardiola".

GUARDIOLA

En su respuesta, María Guardiola ha explicado que a la hora de retirar el proyecto de presupuestos, la Junta de Extremadura no tiene "absolutamente nada que esconder", y ha reiterado que "tuvo un motivo muy claro" y es que el PSOE "pretendían adoptar dos acuerdos, uno con este Gobierno y otro con Vox, que es su socio preferente", ha dicho.

Y es que al PSOE en la negociación "no se conformaron con esas 58 enmiendas que nosotros estábamos dispuestos a aceptar por el bien de los ciudadanos", en diversas materias, tras lo que la Junta les pidió que retiraran el resto de enmiendas con las que no habían llegado a acuerdos, ya que según ha considerado, "era una auténtica irresponsabilidad permitir que las cuentas se convirtieran en un presupuesto Frankenstein, con esa pinza que querían volver a hacer con Vox para la votación de las enmiendas", ha recordado.

"Ésta es la única realidad", ha señalado Guardiola, quien se ha dirigido a Vergeles para señalarle que "con la que tienen ustedes liada en diputación, no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza", tras lo que ha reafirmado que "esto ya no es un cortijo, eso es lo que le molesta", sino que "ahora se respeta la ley y se respeta la ciudadanía", ha dicho.

Según ha reafirmado, "aquí no se puede maquillar el déficit para tapar un agujero de 166 millones, ya no, ya no", y con el Gobierno actual "no se ocultan más de 25.000 pacientes en las listas de espera sanitaria, no se crean plazas a medidas para el hermano de su jefe", sino que según ha destacado la presidenta extremeña "ahora se respeta la ciudadanía y se les mira de frente, se les puede mirar a los ojos".

María Guardiola ha aseverado que el PSOE "han dejado de conectar con una ciudadanía que les tiene absolutamente calados y son pura contradicción y pura hipocresía", ya por un lado "va a Almaraz a manifestarse, pero luego cuando tienen la oportunidad, votan en contra de Extremadura y a favor de Sánchez", y además, los socialistas "están todo el día hablando de cordones sanitarios, pero solo les falta salir agarraditos de las manos de esta Cámara" con Vox, ha señalado.

"Ustedes pretendían hacer un butrón en el presupuesto para colar con esa pinza con Vox las enmiendas que no amarraron con este Gobierno", algo que según ha dicho, "esa es la vieja política, la del lío, la de la manipulación, la del chanchullo, pero no se acaban de enterar que Extremadura, afortunadamente, ya no está en eso", ha concluido.

UNIDAS POR EXTREMADURA PREGUNTA POR LA "HOJA DE RUTA"

También sobre este mismo asunto ha preguntado la presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien le ha preguntado a Guardiola por su "hoja de ruta" tras la retirada de los presupuestos, que a su juicio pone de manifiesto la "incapacidad" del gobierno del PP de "dialogar y llevar a acuerdos".

De Miguel ha considerado que la manera que tiene Guardiola de gestionar su minoría parlamentaria "es muy torpe si quiere seguir gobernando", tras lo que ha lamentado que "su soberbia le impide ver que necesita llegar a consensos".

A su juicio, la presidenta extremeña "está buscando excusas para arrastrarnos a unas elecciones anticipadas", tras lo que la lamentado que no tenga el mismo talante dialogante que tienen algunos miembros de su partido, que han llegado a acuerdos como el alcalde de Cáceres con el PSOE o el de Jerez de los Caballeros con Unidas Podemos.

La líder de Unidas por Extremadura ha insistido en que la presidenta de la Junta está ya inmersa en su "precampaña electoral", y de ahí el anuncio de la construcción de las 3.000 viviendas, que se hacen sin financiación de la Junta, "instando a los ayuntamientos a que cedan suelo público para que hagan negocio los bancos", ha lamentado.

Además, De Miguel también ha reprochado que Guardiola quiera que la oposición le apruebe el decreto de medidas fiscales, "sin hablar con nadie", un decreto que a su juicio "es un gazpacho, donde mezcla churras con merinas, ayudas a los enfermos de ELA con beneficios fiscales a los grandes casinos, algo que escondió usted en la rueda de prensa".

Por todo ello, la portavoz de Unidas por Extremadura ha considerado que ese decreto es una "cuestión de confianza encubierta" y que si no sale adelante en la Asamblea, Guardiola tiene que "hacer las maletas e irse" y dejar a otra persona, "con un talante más dialogante y conciliador, con más inteligencia, que gestione con astucia su minoría parlamentaria".

Posteriormente ha intervenido la presidenta de la Junta de Extremadura, quien ha replicado que la "hoja de ruta de este Gobierno está muy clara y es seguir siendo útiles a los extremeños", así como "seguir gobernando sin distracciones, sin sometimiento a algunos chantajes, anteponiendo el interés de los extremeños".

Guardiola ha instado a Irene de Miguel a leer el programa electoral del PP, donde "va a encontrar perfectamente definido cuál es el camino que vamos a seguir", con el objetivo de que "no se frene esa indiscutible mejoría en empleo femenino, en empleo juvenil, en competitividad fiscal, en confianza empresarial", entre otros indicadores que ha apuntado.

Por todo ello, la presidenta de la Junta ha asegurado que Extremadura "está viviendo un tiempo nuevo", aunque a Irene de Miguel "no le guste", tras lo que ha aseverado que "sería una temeridad volver a las recetas que nos llevaron a la cola de todo", de ahí su "obsesión" por "continuar en la senda del cambio y del crecimiento que se inició en mayo de 2023".