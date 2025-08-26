La Guardia Civil investiga a dos personas por cazar de manera furtiva en una finca de Monterrubio de la Serena

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigados a dos vecinos de la localidad pacense de Azuaga como presuntos autores de un delito contra la flora y fauna perpetrado en una finca ubicada dentro del término municipal pacense de Monterrubio de la Serena.

La investigación se inició a primeros del mes de julio tras la denuncia del propietario de la finca monterrubiense, quien manifestaba que cazadores furtivos se adentraban en su propiedad causándole daños a las especies cinegéticas de caza mayor.

Dentro de los dispositivos de servicio establecidos en el terreno por la Guardia Civil del Puesto y la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Castuera, observaron a un vehículo sospechoso transitando por la misma. Ante la presencia de los agentes emprendió la fuga dejándolo abandonado en la finca colindante.

De las gestiones practicadas, muestras recogidas y visionado de imágenes, se pudo averiguar la implicación de dos vecinos de Azuaga.

Personas que, tras adentrarse en la finca mediante escalo en diferentes ocasiones, habrían abatido con un rifle tres muflones para apoderarse de los trofeos “si eran de su agrado”, abandonando los cuerpos de los animales en el mismo terreno cinegético sometido a régimen especial.

Con las pruebas incriminatorias, a mediados este mes de agosto se les instruyó diligencia como presuntos autores del delito relativo a la protección de la flora y fauna, al cazar los muflones de manera furtiva sin autorización, recogido en el artº 335 del Código Penal, que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Castuera.

En otra actuación no relacionada llevada a cabo por la Patrulla del SEPRONA de Herrera del Duque el pasado sábado, también han instruido diligencias como investigados a otros dos vecinos de Fuenlabrada de los Montes como presuntos autores de un delito de caza

En esta ocasión, los agentes los sorprendieron en un paraje del término municipal de Garbayuela, cazando en la modalidad de espera o aguardo en un terreno no permitido, catalogado como Zona de Caza Limitada. Estas personas que, en los días previos, habían estado proporcionando alimento a los animales para atraerlos.