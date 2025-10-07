El Gobierno aprueba dotar con 15 millones de euros el Plan de Empleo de Extremadura

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, dotar con 15 millones de euros el Plan de Empleo de Extremadura, con fondos a cargo del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Las medidas concretas a desarrollar y el periodo de ejecución del Plan, que podrá extenderse durante 2026, se instrumentarán mediante un convenio a celebrar entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Así, según destaca el Ministerio de Trabajo en nota de prensa, en el último año se ha producido en Extremadura una "evolución positiva en términos de empleo", de tal forma que según los datos de junio de 2025, el número de afiliados a la Seguridad Social en la región alcanzó los 422.520, lo que supone un incremento de 3.490 (0,83%) personas respecto al mismo mes de 2024.

Por su parte, el número de desempleados registrados en junio en Extremadura fue fue de 65.972, ul 8,16 por ciento menos (-5.862 personas) respecto al mismo mes del año anterior, un dato que "refleja una evolución más favorable que la media nacional, que registró una reducción interanual del 6,06%, situando a Extremadura con un comportamiento 2,10 puntos porcentuales mejor que el conjunto del país".

Estos indicadores ponen de manifiesto, a juicio del Ministerio de Trabajo, que "las políticas activas de empleo aplicadas están dando resultados, contribuyendo a mejorar las cifras de empleo y a reducir el paro", pero apunta que este avance debe "consolidarse y profundizarse mediante una inversión continuada y estratégica en medidas que favorezcan la generación de empleo de calidad, con especial atención a los colectivos con mayores dificultades de inserción".

Así, el perfil más frecuente del desempleado en Extremadura sigue siendo el de mujer mayor de 45 años, con estudios de Educación Secundaria Obligatoria y experiencia laboral en el sector servicios, especialmente en ramas como la Administración Pública, el Comercio o la Hostelería, y residente en zonas rurales.

Además, apunta que el paro de larga duración "sigue siendo un reto importante", ya que en junio de 2025, el 45,23 por ciento de los desempleados (29.840) llevaban más de un año en búsqueda de empleo, de los que el 73,91 por ciento (22.840) eran mayores de 45 años, lo que "confirma la urgencia de seguir desarrollando programas específicos dirigidos a este colectivo, tanto en formación como en inserción laboral directa", señala el ministerio.

OBJETIVOS DEL PLAN

Ante esta situación, los objetivos del Plan Integral de Empleo generar empleo de calidad y riqueza; mejorar la calidad del empleo; desarrollar la empleabilidad de la población activa, a través de facilitar la adquisición, actualización y mejora de las aptitudes y actitudes necesarias para el mercado laboral actual y futuro, a través de Políticas Activas de Empleo renovadas, o fomentar la inclusión y diversidad.

También se persigue con este plan potenciar y consolidar los sectores estratégicos, estimular la Transformación Digital y mejorar del Servicio Público de Empleo, señala.

Destaca el Ministerio de Trabajo que una vez finalizado el ejercicio de ejercicio de 2026, y con anterioridad al 30 de junio de 2027, la Comunidad Autónoma de Extremadura, a través del Servicio Extremeño Público de Empleo, remitirá a la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal un estado de los compromisos de créditos, de las obligaciones reconocidas y de los pagos realizados por las subvenciones gestionadas, financiadas con cargo a la aportación financiera estatal.

Dicho documento justificativo distinguirá las cuantías destinadas al colectivo de beneficiarios de prestaciones del resto, y la memoria deberá acompañarse de la información de los colectivos de trabajadores atendidos con las aportaciones hechas efectivas, diferenciándose el colectivo de beneficiarios de prestaciones del resto.

Junto con la cuenta justificativa final, se remitirá una memoria sobre las actuaciones realizadas con cargo a las aportaciones hechas efectivas por el Servicio Público de Empleo Estatal durante el ejercicio 2025, que incluya la descripción de las acciones realizadas e información sobre ellas.