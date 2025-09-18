El Gobierno anuncia inversiones para mejorar la seguridad o en los sistemas de información del Aeropuerto de Badajoz

La propuesta de inversiones de Aena anunciada este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para los aeropuertos de España irán dirigidas en el caso del de Badajoz a la mejora de la seguridad, con equipamiento para filtro y vehículos SEI - Servicios Extinción Incendios - y a los sistemas de información y comunicaciones, con la renovación de elementos de campo o para el sistema de ayudas visuales.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado en este sentido que estas inversiones se vienen a sumar a las que se han realizado en los últimos años en el Aeropuerto de Badajoz por un importe de más de 10 millones de euros, al tiempo que ha puesto en valor que se trata de "un hecho más" del "firme compromiso" del Ejecutivo Central con la región.

"Ningún Gobierno en España ha invertido más en Extremadura que el gobierno actual de Pedro Sánchez", ha señalado Quintana en declaraciones a los medios con motivo de su presencia en un acto en Badajoz, donde ha detallado que este plan de inversiones de AENA contempla dos aspectos concretos para el Aeropuerto de Badajoz.

Por una parte, ha puntualizado, se trata de la mejora en todo lo referente al sistema de extinción de incendios y por otra parte a una mejora también en la torre de control, tras lo que ha remarcado que se siguen aumentando las inversiones en un aeropuerto, donde "lógicamente" y con todas las realizadas en los últimos años se permite que el número de viajeros vaya en aumento.

En este punto y a preguntas de los periodistas por la instalación del sistema antiniebla en el aeródromo pacense, el delegado ha explicado que la tecnología para poder operar con niebla "sigue en estudio", pero que se tiene que "ser consciente" de que los aviones que vienen a este aeropuerto no están habilitados con la misma y que, además, muchos de los pilotos que vienen tampoco están homologados.

Por otra parte, ha apuntado, en aeropuertos que tienen esa tecnología "no elimina en ningún caso la anulación por causa de niebla". "No obstante, eso sigue en estudio", ha dicho, a lo que ha añadido que "está claro que eso no impide seguir haciendo inversiones, en este caso, en esos dos aspectos".

El delegado del Gobierno en Extremadura ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, tras participar en la inauguración del 10º Aniversario de la Agenda 2030 en el Hospital Centro Vivo en Badajoz.

AEROPUERTO DE BADAJOZ

La propuesta del plan de inversiones aeroportuarias de Aena, que se incluirá en el Documento de Ordenación y Regulación aeroportuaria (DORA) 2027-2031, contempla una inversión total 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 millones de euros corresponden a inversiones reguladas, mientras que el resto se destinará a actuaciones no reguladas (asociadas a la actividad comercial).

Tras el "exhaustivo" análisis de los técnicos de Aena, "que es la empresa aeroportuaria más grande del mundo por número de pasajeros y por capitalización bursátil", los 46 aeropuertos y dos helipuertos de la misma en España "recibirán las inversiones que precisen para, como hasta ahora, cumplir todos los requisitos de capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental".

Todo ello basado en una estrategia transversal de sostenibilidad en la que los aeropuertos de Aena serán Net Zero en 2030, dentro del DORA que ahora se propone, según la información facilitada por Aena en la que ha precisado que, en el quinquenio 2027-2031, en el Aeropuerto de Badajoz se prevé la mejora de la seguridad (equipamiento para filtro y vehículos SEI) y sistemas de información y comunicaciones (renovación de elementos de campo, de elementos para el sistema de ayudas visuales).

En inversiones de años anteriores, se realizó la reforma del edificio terminal, cuya estructura ha experimentado la transformación más importante de las dos últimas décadas. Con una inversión superior a los 10 millones de euros, los trabajos de ampliación permitieron duplicar la superficie del edificio.

Las inversiones reguladas se debatirán a propuesta de Aena en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas, un procedimiento reglado por la Ley 18/2014. También se presentará en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de cada región, integrado por representantes de administraciones de ámbito nacional y local y de los sectores económico y social.

Finalizado el proceso de consultas, la propuesta de inversiones se integrará en la propuesta de Documento de Ordenación y Regulación aeroportuaria 2027-2031 (DORA) para continuar su tramitación hasta la aprobación definitiva del Consejo de Ministros.

El modelo tarifario de Aena está diseñado para facilitar las inversiones necesarias para atender la demanda futura y garantizar "elevados" estándares de seguridad, calidad y sostenibilidad. El objetivo de Aena, ha concluido, es que "este ciclo inversor sea compatible con la preservación de unas de las tarifas más competitivas de Europa".