PP ganaría las elecciones en Extremadura con 25-29 escaños, el PSOE bajaría a 19-22 y Vox se dispara a 10-12

Así se recoge en el avance de resultados de la encuesta 'Preelectoral elecciones autonómicas 2025. Comunidad autónoma de Extremadura', que ha publicado este viernes el Centro de Investigaciones Sociológicas

Hemiciclo Asamblea de Extremadura
Hemiciclo Asamblea de Extremadura | Asambleaex

El PP ganaría las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en Extremadura al conseguir entre 25 y 28 escaños, pero no sería suficiente para gobernar, con lo que necesitaría a Vox, que se dispara con una previsión de escaños de entre 10 y 12, frente a los cinco actuales.

Por su parte, el PSOE bajaría a un horquilla de entre 19 y 22 escaños, frente a los 28 que consiguió en las últimas elecciones, mientras que Unidas por Extremadura subiría desde sus cuatro diputados actuales, hasta los 6 o 7 escaños.

Así se recoge en el avance de resultados de la encuesta 'Preelectoral elecciones autonómicas 2025. Comunidad autónoma de Extremadura', que ha publicado este viernes el Centro de Investigaciones Sociológicas y recogido por Europa Press.

En cuanto a porcentaje de voto, la encuesta preelectoral del CIS indica que el PP sería el partido con mayor estimación de voto, con un 38,5 por ciento; el PSOE obtendría un 31,6 por ciento de los votos; VOX alcanzaría un 17,3 por ciento, y Unidas por Extremadura, un 9,6 por ciento.

(Habrá ampliación)

