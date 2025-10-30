Gallardo llama a la militancia a salir con "orgullo" y con "fuerza" a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha llamado a la militancia a salir con "orgullo" y con "fuerza" tras ser ratificado como candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones del 21 de diciembre.

Gallardo, en una carta dirigida a la militancia, ha señalado que en estos días se está viviendo una situación "insólita" y que, tras dos años de "retroceso en manos de la derecha", Extremadura "vuelve a estar en una encrucijada".

"Tenemos una presidenta incapaz de dialogar, más preocupada por las órdenes de su partido que de los problemas reales de nuestra tierra. Y lo más preocupante es que, con esta forma de hacer política, Extremadura pierde autonomía. Pierde esa voz propia que tanto costó conquistar y que defendieron con firmeza los gobiernos de Juan Carlos y de Guillermo", ha dicho.

Ante ello, el líder del PSOE en Extremadura ha trasladado a los militantes "con claridad" que "aquí está el PSOE de Extremadura. Fuerte, unido y comprometido. Aquí está el PSOE que no se rinde, que no se esconde y que no se resigna. El PSOE de las mujeres y de los hombres que creen en una tierra con futuro, que saben que la política sólo tiene sentido si está al servicio de las personas", ha asegurado.

Así, ha incidido en que el próximo 21 de diciembre los extremeños decidirán si quieren seguir viviendo en una tierra "dirigida desde Madrid, o si quieren que su futuro se decida aquí: en cada pueblo, en cada corazón que sigue creyendo en la igualdad y en la justicia social".

También ha asegurado que el PSOE no teme a la urnas y que saldrá a "ganar", no "por ambición de poder, sino por amor a esta tierra". "Porque somos, y seguiremos siendo, la voz de la Extremadura que trabaja, que lucha, que sueña y que avanza", ha apuntado.

"Ahora comienza una nueva etapa. Te pido que la vivamos con ambición, con orgullo y con la fuerza que siempre ha caracterizado a este partido. Cada conversación, cada puerta que toquemos, cada gesto cuenta. Porque cuando el PSOE se mueve, Extremadura avanza", ha concluido Gallardo.