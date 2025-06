Gallardo lamenta que Guardiola haya elegido "levantar muros" y asegura que sale "muy decepcionado"

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Gallardo, ha lamentado que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, haya elegido "levantar muros" y ha asegurado que sale "muy decepcionado" del Debate sobre el Estado de la Región porque esperaba que ésta trajese un proyecto que implicara "ambición" por Extremadura.

Gallardo, en su turno de réplica, ha considerado que ha resultado decepcionante" pero "no sorprendente" que Guardiola haya elegido de nuevo el "camino del rechazo, del aislamiento y del no como argumento", a lo que ha añadido que ese no "no es un rechazo al PSOE" sino un "portazo a miles de extremeños y extremeñas que hoy esperaban un compromiso, una señal de responsabilidad" y una "voluntad para construir consensos".

Frente a ello, ha dicho que los ciudadanos esperaban "respuestas" y "no un batiburrillo de cosas inconexas" y ha defendido que los pactos ofrecidos por el PSOE "no tenían una intención partidista, sino todo lo contrario".

También ha lamentado Gallardo que Guardiola haya utilizado su intervención este viernes "no para afinar más" su discurso de este pasado jueves y sí para dar "una continuidad" al mensaje expresado por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá.

Del mismo modo, el socialista ha considerado que Guardiola "no tiene leales" sino "fieles" y ha lamentado que, mientras su partido se ha ofrecido a trabajar con la Junta en aquellas cuestiones que sean "buenas para Extremadura", la 'popular' se haya dedicado "a insultar".

"¿Sabe una cosa, señora Guardiola?, que yo a usted la considero una persona decente y usted me va a tener que pedir disculpas, señora Guardiola. Usted me va a tener que pedir disculpas, porque usted hoy ha afirmado y, bueno, lo lleva haciendo durante mucho tiempo, ha afirmado que yo creé una plaza para el señor David Sánchez. No lo hice, no lo hice", ha asegurado.

En este sentido, ha considerado que Guardiola ha venido aquí a "intentar matar" al líder del Partido Socialista y al Grupo Socialista, algo que "no va a resolver los problemas de Extremadura, eso va a seguir engordando a los que no quieren a Extremadura". "Y se equivoca, porque yo le ofrecía pactos con sinceridad y usted no ha cogido ninguno", ha criticado.

"Yo aquí, desde luego, lo que su Gobierno haga me da lo mismo, pero lo que sí me preocupa son realmente los extremeños y las extremeñas. Y, por lo tanto, vamos a seguir ofreciendo propuestas independientemente de que ustedes las puedan acoger o no. Pero, mire usted, a mí lo que me preocupa es el sufrimiento de la gente", ha recalcado.

Por ello, ha subrayado que tras escuchar este jueves el discurso de la presidenta de la Junta "con atención" se quedó "preocupado" pero que este viernes se ha quedado "profundamente alarmado" porque "no hay proyecto para la región, pero tampoco tiene interés en tener estabilidad para gobernar esta tierra".

De este modo, ha acusado a Guardiola de seguir instalada en su "mundo de decorado" y en su "particular Guardiola Land, donde no hay pobreza, donde no hay listas de espera, donde hay vivienda para todos y los jóvenes no tienen necesidad de pensar en el futuro".

"Pues no, señora Guardiola. Vivimos en Extremadura, no en Guardiola Land y nuestra gente necesita respuestas. Y nosotros estamos dispuestos a ofrecerle la mano para que las respuestas llegaran a la gente", ha recalcado, al tiempo que ha criticado que la presidenta extremeña se refugie en el "victimismo" y en algo "impropio" en una presidenta que es la "descalificación al adversario político con palabras gruesas".