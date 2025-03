Gallardo lamenta que Extremadura "está peor" en materia de Igualdad con un gobierno que "abraza a la ultraderecha"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha lamentado este viernes que Extremadura "está peor" en materia de Igualdad ya que tiene un gobierno que "abraza a la ultraderecha", que "niega los derechos de las mujeres y la violencia de género"

Miguel Ángel Gallardo se ha pronunciado de esta forma en declaraciones a los medios este viernes en Mérida antes de asistir al acto institucional por el Día Internacional de la Mujer en la Asamblea de Extremadura, y respecto del que ha considerado que hay "mucho todavía que reivindicar".

En ese sentido, el dirigente socialista extremeño ha resaltado que el 8M "es un día para la reivindicación y no tanto para la celebración", ya que en la actualidad "son muchas las desigualdades que todavía existen entre hombres y mujeres", y en caso de Extremadura la situación está "peor"

Y es que, Extremadura cuenta con "un gobierno que ha abrazado a la ultraderecha", que según ha dicho, "niega los derechos de las mujeres, que niega la violencia de género", por lo que el PSOE acude a este acto institucional "para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres, para trabajar juntos precisamente para la reivindicación de los derechos".

En ese sentido, el dirigente socialista extremeño ha reafirmado que el PSOE "nunca abandonará las instituciones", frente a un PP que "abandona las instituciones", según se pudo ver, ha dicho, la semana pasada cuando los consejeros del PP abandonaron el Consejo de Política Fiscal y Financiera, algo que le "parece negativo por cuanto que las instituciones están muy por encima de las personas", ha señalado Gallardo.

Ante esta situación, ha reafirmado que el PSOE "siempre estará en las instituciones reivindicando, en este caso, la igualdad entre hombres y mujeres", pero ha advertido que lo que no van "a hacer, lógicamente, es blanquear a la presidenta Guardiola", que según ha dicho, "durante 364 días gobierna con la ultraderecha, con los que niegan los derechos de las mujeres y niegan la violencia contra las mujeres", y posteriormente "durante un día pretende leer un manifiesto en favor de la igualdad para blanquearse con el PSOE".

"EL PSOE NO VA A BLANQUEAR" A GUARDIOLA

Por todo ello, Gallardo ha reiterado que "el PSOE no va a blanquear a la señora Guardiola", tras lo que ha señalado que los socialistas acuden a este acto institucional "para reivindicar este día y sobre todo para trasladar el firme compromiso del PSOE con la igualdad, con la igualdad en el amplio sentido de la palabra".

Y es que, según ha recordado el dirigente socialista, "es la segunda ocasión en la que la señora Guardiola vuelve a votar, vuelve a gobernar, se vuelve a abrazar a la ultraderecha, y ha señalado que ya el pasado año, cuando se celebró el 8M, "el PP y Vox en esa escenificación de Pimpinela, habían reñido", pero "ya se ha demostrado que efectivamente todo es un teatro".

Un teatro en el que PP y Vox "escenifican que no se quieren, que están todo el día enfadados, pero que al final, a la hora de la verdad, se necesitan para llegar a cabo sus políticas, que tienen que ver con la desigualdad y con la eliminación de los derechos", ha lamentado Gallardo.

En ese sentido, ha recordado que ya el año pasado el PSOE "hizo un gran esfuerzo por estar unidos en torno a un día que es para la unidad", pero ha apuntado que ésta unidad "difícilmente se puede dar cuando el PP en Extremadura abraza a la derecha y con su abrazo, y con su abrazo a Vox, no solamente gobierna, sino que elimina derechos".

Según ha recordado, el gobierno de María Guardiola "eliminó, nada más llegar, la Consejería de Igualdad, aunque ahora lo disfracen con una Secretaría General", y ahora elimina la Ley de la Memoria Histórica.

Por lo tanto, ha reafirmado que en el PSOE no van "a ser cómplices del gobierno de Guardiola", quien según ha reiterado, "durante 364 días gobierna con la ultraderecha y solamente un día intenta blanquearse por los derechos de todos, hombres y mujeres, que creemos realmente que el feminismo es el instrumento necesario para alcanzar la igualdad", por lo que ha reiterado que Guardiola "no es de fiar, y como no es de fiar, el PSOE no puede blanquear a Guardiola", ha concluido.