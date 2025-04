Gallardo lamenta la "deslealtad institucional" de la Junta al no acudir a la reunión con Cuerpo sobre los aranceles

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha lamentado la "deslealtad institucional" de la Junta de Extremadura al no acudir este pasado jueves a la reunión convocada por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con las comunidades para coordinar la respuesta frente al incremento de aranceles de EEUU.

Al respecto, Gallardo ha considerado que Extremadura tiene "un problema" con la "no respuesta" del gobierno regional ante una situación que no se puede despachar, ha dicho, con "un tuit".

Frente a ello, el líder de los socialistas extremeños ha puesto como ejemplos a gobiernos autonómicos "a izquierda y a derecha", como Cataluña o de Andalucía, cuyos presidentes se han reunido con los sectores afectados por los aranceles para escuchar sus demandas y poner en marcha medidas que puedan paliar la situación.

"Esa es la respuesta que creo que hay que dar realmente ante esta situación. ¿Y qué hemos visto del gobierno del Partido Popular? Pues yo creo que, además de la nada en la acción, creo que la deslealtad institucional", ha aseverado Gallardo sobre la ausencia del consejero de Economía extremeño, Guillermo Santamaría, en la reunión con Cuerpo.

De este modo, ha considerado que es un "enorme problema" para Extremadura no estar presente en ese tipo de encuentros. "Cuando no se va a una reunión convocada por el Gobierno de España, no está dejando de asistir el gobierno, está dejando de asistir y de atender los intereses de los extremeños y las extremeñas", ha dicho.

Miguel Ángel Gallardo ha realizado estas declaraciones momentos antes de la reunión en Mérida de la Comisión Interparlamentaria que analizará la crisis de los aranceles y en la que se han dado cita, entre otros, diputados provinciales, autonómicos y nacionales y senadores.

REUNIÓN CON LOS SECTORES

Como ha detallado Gallardo, la primera respuesta del PSOE en Extremadura se produjo este pasado jueves cundo él mismo se reunió con los sectores afectados y le trasladó las propuestas del partido para minimizar el efecto de los aranceles en la región.

A ello se une el registro en la Asamblea de Extremadura de iniciativas parlamentarias encaminadas a saber "cuáles son o cuáles van a ser las respuestas" de Guardiola ante la política arancelaria de EEUU.

"Nuestro principal objetivo, y como resumen, les digo, es estar con los sectores afectados", ha asegurado Gallardo, quien también ha recalcado que las empresas y los trabajadores deben saber que el PSOE está "para defenderles, para defender sus intereses". "La mejor defensa que podemos hacer desde la oposición es hacer propuestas", ha aseverado.

En este sentido, ha avanzado que las propuestas van encaminadas a abrir nuevos canales de comercialización, en garantizar un complemento para aquellos empleados que se vean afectados por ERTE y ayudas directas para paliar los daños que puedan provocar estos aranceles.

ACUERDOS COMERCIALES ENTRE ESPAÑA Y CHINA

Preguntado por la firma de varios acuerdos comerciales y protocolos de exportación entre España y China, que van a favorecer a productos españoles en varios sectores, como el porcino y las cerezas, Gallardo los ha considerado como una "gran noticia".

"Ahí es donde está la política. La política es la capacidad de actuar ante situaciones adversas", ha asegurado Gallardo, quien además ha indicado que, en estos momentos, se hacen "más importantes" esos acuerdos y protocolos firmados, que permitirán que la carne de cerdo se pueda seguir comercializando y sobre todo abrir nuevos canales de comercialización como el de la cereza.

"Estos dos acuerdos muestran claramente la diferencia entre un gobierno que se ocupa y preocupa por los empresarios españoles, y los extremeños somos, lógicamente, españoles, y un gobierno en Extremadura que no atiende los intereses de los extremeños y extremeñas, sino que está al servicio del mandato de Feijóo o de Ayuso. Porque este desacato institucional solo es posible como consecuencia de instrucciones claras de la calle Génova y del Partido Popular", ha concluido.