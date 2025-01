Gallardo cree que el caso del hermano de Pedro Sánchez no influirá en las primarias del PSOE de Extremadura

El secretario regional del PSOE en Extremadura y candidato a la reelección, Miguel Ángel Gallardo, cree que el caso del hermano de Pedro Sánchez no influirá en los resultados de las primarias que los socialistas celebrarán este sábado en la región y a las que también concurre la candidatura de Esther Gutiérrez, vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres.

Gallardo, que declaró este pasado jueves como investigado en el marco de la investigación que se realiza por la contratación en la Diputación de Badajoz del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, ha dicho que los militantes del PSOE "saben muy bien" quién está detrás de la denuncia, ya que como acusación particular está "la ultraderecha y a la derecha", ha dicho.

"Ayer lo vimos con el autobús y con las furgonetas que se paseaban en un intento de instrumentalización de la justicia", ha señalado en alusión a las protestas que tuvieron lugar frente a los juzgados pacenses. "Me parece lamentable además que organizaciones de ultraderecha intenten siempre contaminar la democracia, pero en cualquier caso la verdad siempre aflora y cuando sabes que va a aflorar lo único que uno tiene que tener es paciencia y sobre todo soportar la pena de telediario", ha subrayado.

En cuanto a su declaración frente a la jueza, Gallardo ha matizado que hay "algunas cosas" que se han publicado que no las declaró o, incluso, lo dijo "en sentido inverso", por lo que ha indicado que cuando estén las "declaraciones íntegras" se podrá comprobar el sentido de su declaración.

FUERZA Y APOYOS

Respecto al proceso de primarias que afronta el PSOE de Extremadura este sábado, día 11, el actual líder de los socialistas extremeños ha indicado que se ve "con mucha fuerza" y "con mucho apoyo" que ha percibido en las agrupaciones locales, un apoyo que se convertirá "en generosidad".

"Quiero trasladar a la ciudadanía ese mensaje de unidad de un partido que es imprescindible para la democracia en Extremadura pero también es fundamental para que cambien las políticas", ha dicho Gallardo en declaraciones a los medios este viernes en Cáceres, donde ha criticado el Gobierno "prepotente" del PP en la región y la necesidad de que el PSOE sea "una verdadera alternativa de Gobierno".

Al ser preguntado sobre si una vez concluido el proceso de primarias del PSOE, gane quien gane, se debe constituir una dirección de consenso, ha respondido que "el consenso es con la militancia" y "no se trata de que aquí sacamos un cuarto o mitad y ese cuarto o mitad lo convertimos en nombres propios".

"Esto se trata de que la unidad se trabaja desde el esfuerzo colectivo, desde la sensibilidad, desde recoger todas las sensibilidades pero esto no se trata de cuarto y mitad esto de que tengo un 15% y ese 15% lo convierto en nombres propios, para eso no se celebran las primarias... quien pretenda celebrar primarias con ese sentido, se equivoca", ha advertido.

A este respecto y sobre las listas de integración ha dicho que las primarias y el Congreso regional que se celebrará en Plasencia los días 17, 18 y 19 de enero, demostrarán que "ya" ha hecho "un esfuerzo" para ejercer esa integración. "Para mí eso del cuarto y mitad no es integración es pasteleo, y a mi no me gusta el pasteleo en política", ha subrayado.

A pocas horas de las votaciones para elegir al secretario general del PSOE en Extremadura, Gallardo ha valorado la campaña que ha hecho porque ha sido "positiva y propositiva".

"Extremadura nos espera y para ello tenemos que hacer un proceso nuevamente democrático y ejemplar y en ese sentido apelo a que lo terminemos realmente como se merece, Extremadura nos está mirando, está pendiente de lo que hace el partido que ha sido el gran motor del cambio de esta región y en ese sentido mi generación, que además es la misma que la de la compañera Esther, pues tiene que ser consecuente de la importancia de lo que representa el instrumento llamado PSOE", ha señalado.

Como conclusión, ha aseverado que "el Partido Socialista es el único que ejerce una democracia real donde la militancia y el valor de la militancia es quien toma la decisión" y, en ese sentido, ha apelado a que, independientemente del resultado de las primarias, "lo importante es que cada uno luego se quite la camiseta de su equipo y se ponga la del equipo principal que es la del PSOE de Extremadura".