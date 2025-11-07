Gallardo acepta un debate con el resto de candidatos en Canal Extremadura y reclama un cara a cara con Guardiola

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha aceptado participar en un debate junto a los cabezas de cartel del resto de formaciones que concurren a las elecciones del 21 de diciembre, y ha reiterado su propuesta de celebrar un cara a cara con María Guardiola.

Así lo ha avanzado en una comparecencia en Mérida donde ha sido preguntado por unas palabras de María Guardiola en un medio nacional en las que criticaba que se presentara como candidato estando imputado por el caso del hermano de Pedro Sánchez, y a las que ha contestado apuntando que la presidenta extremeña está "obsesionada con los medios de Madrid".

Por el contrario, ha subrayado que él está dedicando este tiempo a estar "con los extremeños" y sus problemas, como los de los docentes, con cuyos sindicatos ha mantenido este viernes una reunión en la que se ha comprometido a su homologación salarial.

"Guardiola está muy entretenida", ha dicho, en referencia a su presencia este jueves en la gala de OK Diario, o este viernes en Espejo Público de Antena3 "para hablar de Pedro Sánchez", pero "los problemas de Extremadura, para cuándo", le ha preguntado a Guardiola, porque "se le acumulan" mientras solo está en "esa huida hacia delante de la foto y el foco".

Por tanto, él sigue "arremangado" detectando problemas, ha dicho, para resolverlos a partir del 21 de diciembre, y Guardiola no le va a "despistar" de este objetivo.

DEBATES ELECTORALES

En esta línea, ha señalado que si Guardiola no quiere acudir al debate propuesto por RTVE para explicar a los extremeños qué quiere hacer con esta región "será su problema", pero el resto de candidatos tienen "derecho a poder debatir y a poder trasladar" sus propuestas en los medios públicos.

"Guardiola solo quiere, solo desea estar en sus medios amigos, en aquellos que considera a ella que le van a tratar bien", ha asegurado, mientras que él quiere estar "en todos", y por eso aceptó el debate en el ente nacional y este mismo viernes ha aceptado el planteado por Canal Extremadura como ya adelantó que haría.

Pero Gallardo ha ido "un poquito más allá" al reiterar su propuesta a la radiotelevisión "de todos los extremeños y de todas las extremeñas, no de Guardiola", de celebrar "un cara a cara" con la presidenta extremeña, para que "eso que ha ido a trasladar a Madrid, lo podamos debatir cara a cara y podamos trasladarlo a los extremeños".

En este punto, ha remarcado su "trayectoria" de 21 años de alcalde, trabajando por sus vecinos, y diez en la Diputación de Badajoz, mientras que la de Guardiola "ya sabemos cuál es, ir a los medios nacionales a insultar al adversario político".