Fernández (Vox) quiere "cuanto antes" un acuerdo de Gobierno en Extremadura: "si es mañana, mucho mejor que pasado"

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández, ha indicado que su partido quiere "cuanto antes" un acuerdo de Gobierno en Extremadura y, aunque no ha adelantado la fecha concreta para esta posible rúbrica, ha dicho que "si es mañana, mucho mejor que pasado".
Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación este viernes en Cáceres después de conocerse la aprobación en el Consejo de Gobierno extraordiario de un decreto-ley consensuado con Vox para modificar la Ley 4/2015, de 26 de febrero, con el objetivo de adaptar la situación de un gobierno en funciones a las "necesidades reales" de los ciudadanos extremeños.
Fernández ha explicado que este decreto es para garantizar que la Administración regional en este periodo interino "pueda seguir funcionando" y "los servicios públicos puedan seguir prestando su atención al ciudadano y el ciudadano no se vea perjudicado".
"Lo que hacemos es garantizar el funcionamiento de la administración pública en este periodo de interinidad", ha recalcado Fernández, que ha añadido que con este decreto-ley la Junta de Extremadura puede seguir aprobando subvenciones y una serie de medidas para que los procesos no se paralicen y los ciudadanos no se vean perjudicados".
Según Fernández este acuerdo con el PP denota que "cuando no hay injerencias exteriores, cuando se habla, cuando se negocia de manera silenciosa, cuando se habla, en este caso, entre PP y Vox, con discreción, los acuerdos llegan y los acuerdos llegan de manera fácil porque este decreto se ha consensuado en tiempo récord".
"Nosotros queremos que eso siga siendo así", ha sentenciado Fernández que ha aplaudido la "discreción necesaria" con la que se están llevando a cabo las negociaciones entre PP y Vox en los últimos días para "un posible acuerdo de Gobierno".
Así, la pregunta de si este acuerdo previo puede considerarse como un acercamiento de las posturas para conseguir un Gobierno regional, Fernández ha respondido: "nosotros esperamos que sí". "Nosotros queremos que haya gobierno en Extremadura, queremos que lo haya cuanto antes", ha recalcado.
"El Partido Popular tiene las medidas que nosotros proponemos para llegar a ese acuerdo desde enero. Ahora ya sí estamos en el marco que creemos que es el ideal como hemos dicho antes para llegar a ese acuerdo, un marco de negociación constante un marco de continuas idas y venidas de documentación, de puntos de vista con el objetivo que entendemos evidentemente que también lo tiene el PP pero desde luego nosotros sí que lo tenemos de llegar a un acuerdo y que Extremadura tenga un gobierno cuanto antes", ha incidido.
Con esta idea, Fernández ha insistido en que Vox quiere que ese acuerdo "sea cuanto antes mejor", porque "los ciudadanos así lo demandan, porque nosotros estamos por la labor". "Vox está por la labor, entiendo que el PP también, porque entiendo que la señora Guardiola, quiere ser presidenta de la Junta", ha señalado.
SE ACERCA EL MOMENTO
"Creemos que se está acercando ese momento en el que podamos firmar un acuerdo de Gobierno. Para nosotros lo primero, lo he dicho yo en múltiples ocasiones, lo han dicho mis compañeros, lo ha dicho Santiago Abascal en múltiples ocasiones, lo primero es el qué, qué vamos a hacer, lo segundo es cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer, porque todas esas medidas tienen que llevar un calendario, un calendario de cuándo se hacen efectivas y lo último es quién lo va a hacer", ha apuntado.
Por lo tanto, Fernández ha recalcado que "ese acuerdo está cada día más cerca y deseamos que esté cada día más cerca porque queremos, insisto, que Extremadura tenga un Gobierno".
Aunque no ha puesto una fecha a ese acuerdo, sí ha adelantado que ambas partes seguirán trabajando con "una predisposición total" y de una forma discreta, que "es como se tienen que hacer las cosas, con intercambio constante de documentación, con intercambio constante de puntos de vista para que ese acuerdo sea cuanto antes. Si es mañana pues mucho mejor que pasado".
Al ser interpelado sobre qué es lo que ha cambiado para que ahora se esté más cerca de ese acuerdo, Fernández ha insistido en que es el marco en el que se están llevando a cabo las negociaciones. "Tienen que hacerse como se están haciendo ahora, de tú a tú, mirándonos a la cara unos a otros, intercambiando información por diferentes vías y no en los medios de comunicación", ha subrayado.
"Entendemos que esa no era la vía adecuada y cuando ese marco o esa vía ha cambiado, a las pruebas me remito, con esta aprobación en tiempo récord de este decreto-ley consensuado, ese posible acuerdo está mucho más cerca", ha añadido Fernández, que ha concluido que Vox no quiere una repetición electoral en Extremadura.
Aunque ha apuntado la posibilidad de que una nueva cita con las urnas beneficiaría a la formación de Santiago Abascal, ha advertido que "los extremeños no están en eso". "Yo creo que los extremeños ya han pagado un error de la señora Guardiola que fue la convocatoria de elecciones y no creo que los extremeños tengan que pagar, ni mucho menos, un segundo error", ha manifestado.
"Nosotros no estamos por la labor de que haya unas segundas elecciones nosotros queremos que haya un acuerdo de Gobierno y que sea cuanto antes", ha concluido.