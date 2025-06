El PP extremeño pide al PSOE regional "gallardía" para solicitar la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha solicitado al PSOE en la comunidad la "gallardía" suficiente para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y la convocatoria de elecciones generales.

Esto después de asistir al "vomitivo y repugnante" informe de la UCO relacionado con algún dirigente socialista, y que alude al "reparto de comisiones ilegales y de mujeres como si se tratase de mercancía", además, "con el dinero de todos los españoles".

"Es asqueroso, vomitivo y repugnante que desde el corazón del PSOE, que desde el núcleo del Gobierno de España que preside Pedro Sánchez se dedicase a esto con el dinero de todos los españoles", ha espetado el 'popular', quien ha afirmado que "hoy el mundo entero ha visto que Pedro Sánchez es el máximo exponente de la corrupción política a nivel internacional, de la política casposa que actúa como una organización criminal".

Así, tras subrayar --en alusión a los socialistas-- que "si actúan como la mafia, si hablan como la mafia, si se mueven en las cloacas de la política como la mafia, es que son una mafia", ha considerado que tras lo que se está conociendo del informe de la UCO "no hay perdón, para eso no hay cambios en las ejecutivas que valgan, para eso no hay auditorías que limpien tanta basura", sino que Pedro Sánchez "sólo tiene una salida, dimitir y convocar elecciones si le queda algo de decencia".

En esta línea, en rueda de prensa este lunes en Mérida, ha señalado que esto es lo que están "exigiendo los españoles en la calle, lo están exigiendo los extremeños en la calle", así como que "eso también lo tendrán que estar exigiendo internamente todos los miembros del PSOE, tanto en España como aquí (en Extremadura)", ya que a su juicio "nadie se cree" que Pedro Sánchez "no sabía absolutamente nada".

"¿Alguien se cree que Pedro Sánchez no sabía absolutamente nada de todo esto? ¿Alguien se cree que quien controla el gobierno de España y quien controla el PSOE era ajeno a todo esto? Nadie se lo cree porque sólo quien en una mafia tiene un seudónimo forma parte de la mafia, el número uno", ha sentenciado.

"¿Alguien se cree que todo lo que hay a su alrededor es casualidad? ¿El fiscal general del estado sentado en el banquillo de los acusados? ¿Su mujer y su hermano sentado en el banquillo de los acusados? ¿Su primer número dos José Luis Ábalos en el banquillo por corrupción? ¿El siguiente número dos Santos Cerdán también en el banquillo por corrupción? ¿Quién va a ser el tercer secretario de organización del Partido Socialista? ¿El hijo de Al Capone? Porque lo que estamos viendo es que la mafia está metida hasta el tuétano en el PSOE", ha incidido Sánchez Juliá.

En esta línea, ha ahondado en que "el clan del Peugeot de Pedro Sánchez es el exponente de la corrupción" y "representa la 'política Torrente' que tanto asco da a todos los españoles". "Corrupción y prostitución. Ése es el cóctel de la política que ha estado dirigiendo el PSOE y está al frente del Gobierno de España", ha lamentado, quien ha considerado que Pedro Sánchez como "número uno de la mafia" debería asumir "responsabilidades" e "irse" porque "él sabía lo que estaba pasando y lo permitió".

POSICIÓN DEL PSOE DE EXTREMADURA

De igual modo, Sánchez Juliá se ha preguntado qué más habría que conocer para que Pedro Sánchez dimita y convoque elecciones, así como también qué van a hacer lo miembros del PSOE de Extremadura.

"¿Qué van a hacer los miembros del Partido Socialista de Extremadura? ¿Van a seguir siendo convidados de piedra? ¿Van a seguir mirando desde la barrera? ¿O van a hacer algo? ¿Alguien va a exigir contundencia pidiendo a Pedro Sánchez que se vaya? ¿O van a seguir con su silencio cómplice? ¿Un silencio cómplice de un gobierno corrupto que cobraba comisiones ilegales y contrataba prostitutas con el dinero de todos los españoles?", ha interrogado.

También se ha preguntado "¿dónde está la gallardía de Miguel Ángel (Gallardo)?", que ha sido "tan valiente para quitarse a cinco compañeros del medio y aforarse y tan manso con Pedro Sánchez y todo lo que estamos conociendo".

Al mismo tiempo, ha preguntado qué posición va a adoptar la diputada extremeña del PSOE Ana Fernández en la reunión este lunes de la Ejecutiva nacional de Pedro Sánchez. "¿Va a pedir la dimisión de Pedro Sánchez o va a apoyarle? ¿Va a apoyarle al frente de un gobierno corrupto?", ha añadido.

Así, ha considerado que "si hubiese alguien en el PSOE de Extremadura con decencia, con principios, con valores, con sentimiento de Estado y sentimiento de región, hoy mismo estarían pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales".

Esto, además, después de que el nombre de Extremadura, a su juicio, ha vuelto a "salir perjudicado" con los "chanchullos" del PSOE apareciendo en los "newsletters de la UCO" en relación a infraestructuras ferroviarias; y respecto de lo cual ha pedido al líder socialista en la comunidad, Miguel Ángel Gallardo, que explique "qué papel ha jugado esta trama corrupta aquí en Extremadura, porque aquí algo huele muy mal".

"Que Extremadura vuelva a salir en un informe de la UCO nos preocupa y mucho, porque es indignante que mientras los extremeños estamos reivindicando dignidad ferroviaria, vemos atónitos cómo del AVE extremeño solamente les importaban las mordidas para llevárselo calentito. En el PSOE se hablaba más de estas mordidas que de la dignidad ferroviaria que llevamos años reclamando desde Extremadura", ha espetado.

GALLARDO ESTÁ "ESCONDIDO"

En la misma línea, ha criticado que "mientras los extremeños están siendo testigos de semejante sinvergonzonería, Miguel Ángel Gallardo callado, escondido y haciéndose el mártir".

"¿Eso es lo que va a hacer el PSOE de Extremadura? ¿Eso es lo que va a hacer Miguel Ángel Gallardo? ¿Poner un tuit? Y además después de haberle escuchado decir que quien mete la mano debe estar fuera del partido", ha preguntado Sánchez Juliá, quien ha pedido a Gallardo que "empiece por él" porque "no es ejemplo de nada" ya que "también está sentado en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias".

En este sentido, ha defendido que "todos los españoles ya saben que el PSOE es una organización criminal", y que ante ello "ahora sólo queda ver si queda algo de decencia o van a seguir todos callados protegiendo al número uno".

"Aquí no vale echar balones fuera. Aquí hay que elegir dónde se sitúa cada uno. ¿Con la libertad o con la corrupción? ¿Con la decencia o con la indignidad? ¿Con la mafia o con la democracia? En el Partido Popular lo tenemos muy claro. Nosotros nos situamos con la libertad, con la decencia y con la democracia. Y esto sólo se consigue con la dimisión de Pedro Sánchez y con nuevas elecciones generales", ha subrayado.

EXALCALDESA DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Por otra parte, a preguntas de los medios sobre el procesamiento de la socialista Virginia Borrallo por un presunto delito de prevaricación administrativa por supuesto fraccionamiento de contratos de obras para adjudicarlos a dedo cuando era alcaldesa de Jerez de los Caballeros (Badajoz), el portavoz regional del PP ha considerado que éste es "uno más de los escándalos" dentro del PSOE, en este caso, en Extremadura.

Así, tras recordar además que Borrallo fue uno de los socialistas que renunció a ocupar su escaño como diputado en la Asamblea para que entrara en la misma Miguel Ángel Gallardo, el 'popular' ha afirmado que es el PSOE extremeño el que tiene que ofrecer "explicaciones" sobre la situación de la exalcaldesa.

"Creo que quien tiene que dar las explicaciones es el PSOE de Extremadura, que la tiene recogida en la Diputación Provincial de Badajoz, porque a nosotros nos apena que la política extremeña constantemente esté salpicada por casos de corrupción del PSOE", ha espetado.