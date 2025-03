Extremadura es la única región que reduce su absentismo laboral en 2024, hasta el 6,4%

Extremadura ha sido la única comunidad autónoma donde los niveles de absentismo de los empleados en sus puestos de trabajo han descendido en 2024 hasta situarse en el 6,4 por ciento, tres décimas por debajo de la media de país. Así, en el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT), el descenso fue de cinco décimas en comparación al mismo periodo del año para marcar una tasa del 4,9 por ciento en Extremadura, según el informe elaborado por Randstad Research con datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística. Estas cifras sitúan el absentismo en Extremadura por debajo de la media del mercado laboral español.

Concretamente, en Extremadura se ha registrado una media de 23,5 horas no trabajadas y más de 7 horas no trabajadas por IT en el cuarto trimestre de 2024, unos datos que suman cerca de cuatro jornadas laborales que los profesionales no se han presentado a trabajar, mientras que en España, la media se sitúa en 25 horas no trabajadas y casi 8 horas por IT.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el número de empleados que no acuden a su centro de trabajo en 2024 continúa en niveles similares al año anterior con una tasa de absentismo del 6,7% de las horas pactadas, tan solo una décima más que en 2023, una cifra que persiste en niveles elevados, según los datos de Randstad.

En concreto, el absentismo por incapacidad temporal o con baja médica se sitúo en el cuarto trimestre en un 5,2%, dos décimas más que la registrada doce meses antes.