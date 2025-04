El PP en Extremadura pide al Gobierno un estudio "detallado" del "impacto" del reparto de migrantes en cada región

El portavoz del PP en Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha reclamado al Gobierno central un estudio "detallado" del "impacto" del reparto de migrantes en cada región para determinar una gestión "justa y equilibrada".

Tras rechazar que se adopten "decisiones unilaterales" en cuanto al reparto de migrantes entre las CCAA, en rueda de prensa este lunes en Mérida ha defendido así que el Gobierno de España lo que tiene que tener es tomar una decisión "basada en el consenso, basada en el diálogo", y que esa decisión que vaya acompañada de los fondos "necesarios" para que las comunidades autónomas puedan ejercer las competencias que tienen.

Ante la reunión este lunes entre el Gobierno y las comunidades autónomas en Madrid en la Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia para abordar el reparto de menores migrantes no acompañado, el 'popular' ha adelantado que Extremadura defenderá "un reparto solidario" con "igualdad" y "diálogo".

"Lo que no se puede admitir son decisiones unilaterales, lo que no se puede admitir son decisiones basadas en cesiones a los socios independentistas cuando son decisiones que afectan a todas las comunidades autónomas", ha subrayado Sánchez Juliá, quien le exige al Gobierno de España "un análisis real del impacto que hay en cada región, que se haga un estudio detallado para la gestión de la inmigración y que esta gestión tiene que ser justa y equilibrada".

En esta línea, tras remarcar que el PP mantiene un "compromiso firme" e "incuestionable" con los derechos de los menores, ha insistido en que las decisiones del reparto de migrantes por CCAA "no se pueden tomar única y exclusivamente mirando los siete votos que necesita Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa"; y ha destacado que la Junta de Extremadura en todo caso "siempre ha cumplido".

"La Junta de Extremadura siempre ha cumplido, se le cumplió con lo que se le pidió y ha remitido los datos de capacidad de acogida que tiene. Y ahora el Gobierno de España lo que tiene que tener es tomar una decisión basada en el consenso, basada en el diálogo, y también una decisión que venga acompañada de los fondos necesarios para que las comunidades autónomas puedan ejercer las competencias que tienen", ha señalado.

"ATAQUE" DE SÁNCHEZ A LA REFORMA FISCAL DE GUARDIOLA

Por otra parte, el portavoz del PP ha cuestionado el "nuevo ataque" a Extremadura que a su juicio supone que el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez se plantee la constitucionalidad de la reforma fiscal aplicada por el Ejecutivo autonómico de María Guardiola, y ha pedido al PSOE en la comunidad que "levante la voz" y "defiende" a la región, "aunque sólo sea por una vez".

Ha rechazado, así, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ponga los ojos" en la reforma fiscal de Guardiola cuando antes ha aprobado la amnistía en Cataluña o el impuesto a los bancos, cuestiones "a los ojos de todo el mundo inconstitucionales" y cuando, además, el mismo tipo de medidas que aplica la presidenta de la Junta de Extremadura se están llevando a cabo en otras comunidades.

"¿Por qué Pedro Sánchez no deja que Extremadura avance?", se ha preguntado Sánchez Juliá, quien ha lamentado que además de que "quiere desmantelar" la Central Nuclear de Almaraz, ahora "ataca" también la bajada de impuestos aplicada por María Guardiola en la región y "cuestiona su constitucionalidad".

"¿Es que a Pedro Sánchez no le basta con tenernos condenados quitándonos autovías? ¿Es que a Pedro Sánchez no le basta con no darnos el tren digno que Extremadura se merece que ahora quiere atacar nuestra autonomía financiera y fiscal?", ha preguntado el 'popular', quien ha considerado que esta forma de actuar del presidente del Gobierno supone "crear una España de tres velocidades".

"Una España donde Pedro Sánchez beneficia a los independentistas. Una España donde Pedro Sánchez es condescendiente con las comunidades que gobiernan el Partido Socialista. Y una España donde Pedro Sánchez ataca a las comunidades que gobierna el Partido Popular, entre ellas la extremeña", ha incidido.

NÓMINA FUNCIONARIOS

De otro lado, Sánchez Juliá ha destacado que los funcionarios extremeños de la Junta hayan cobrado en sus nóminas de abril el primer pago de la subida salarial de 2020 que se encontraba pendiente, la cual "dejó de pagar" el anterior Gobierno regional del PSOE y que ahora el actual Ejecutivo autonómico del PP ha asumido.

"El Gobierno de María Guardiola cumple", ha espetado, porque "a los funcionarios se les defiende con hechos y cumplimiento y no con falsas banderas", ha sentenciado el 'popular', quien ha reprochado que el anterior Ejecutivo autonómico del PSOE "utilizó" a los funcionarios.

Finalmente, sobre la ejecución del PDR extremeño, Sánchez Juliá ha pedido que el anterior Gobierno autonómico socialista "asuma su gestión" en esta materia, después de que el proyecto de regadío de Tierra de Barros "fue un auténtico engaño" porque la UE "avisó de que no se podían utilizar esos fondos" en dicha iniciativa.