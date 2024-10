LENGUA AZUL

Extremadura cuenta con 85 focos de 'lengua azul', 35 de ellos del serotipo 3, y ya vacuna en zonas más afectadas

La consejera ha recordado que del serotipo 1 "no existen vacunas, hay rotura de stock" y los laboratorios están trabajando y "de momento no facilitan vacuna porque no tienen"

