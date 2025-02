Extremadura critica los puntos "acordados previamente" con el separatismo y pide un nuevo modelo de financiación

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha criticado los dos puntos del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que venían "acordados previamente" con el separatismo catalán y ha reclamado que se hable de un nuevo modelo de financiación autonómica que haga "justicia" con la región.

Manzano ha aprovechado para recordar que el CPFF es un órgano que se crea al amparo de la Constitución y en él se encuentran representados el Estado y todas las comunidades autónomas, quienes tienen que hablar de asuntos y tomar decisiones que afecten a todas las regiones, ha dicho.

Por ello, ha criticado que la reunión de este miércoles incluyera un orden del día con dos únicos puntos que "ya han sido acordados previamente con los separatistas catalanes". "Eso es lo que nos pone la vicepresidenta encima de la mesa y eso es lo que nos pide a todas las regiones, a todas las comunidades autónomas que validemos", ha aseverado.

Manzano ha tachado este hecho de "falta absoluta de respeto" y "de lealtad institucional" y los consejeros del PP, ha dicho, no tienen otra posibilidad que "dar un golpe encima de la mesa y pedir respeto" para todas las regiones y que se hable en sede del CPFF "de lo que se tiene que hablar".

Así, la consejera extremeña se ha preguntado qué pasa con el sistema de financiación autonómica, al tiempo que ha insistido en que es una "obligación del Estado presentar un modelo" y ha criticado que no ha realizado "ningún avance" en este sentido". "Nada, absolutamente nada que no sea rescatar un informe del año 2021 para intentar confrontar a las distintas regiones", ha asegurado.

"La obligación, el deber del Estado es presentar un sistema de financiación autonómica, no incorporar en sede del Consejo de Política Fiscal y Financiera dos puntos que, por un lado, ya están establecidos en una ley, en una norma", ha criticado.

Así, y sobre el impuesto a la banca, Manzano ha recordado que ya se ha establecido en una ley en la que se recoge un criterio de reparto que "a todas luces es inconstitucional", ya que "cobran a los ricos para repartirlos a las regiones más ricas".

"Nos lo pone encima de la mesa cuando esto ya está aprobado en una ley. No, mire, si usted lo ha aprobado en una ley, la única forma de combatir una ley es utilizar otro tipo de recursos, no el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Qué pretende que desde Extremadura, digamos que sí, a un impuesto que va a dar 300 y pico millones a Cataluña y 30 millones a Extremadura. Pues alto y claro, por supuesto que no", ha replicado.

Por otro lado, y sobre la "mal llamada condonación de la deuda", Elena Manzano ha asegurado que es una "absoluta mentira", toda vez que "la deuda no desaparece, la deuda se reparte".

"Por lo tanto, nos trae dos puntos que únicamente le sirven para hacer política que pervierte la institución y que muestra una absoluta falta de respeto por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y desde Extremadura eso no lo vamos a consentir", ha dicho.

Asimismo, Manzano ha recalcado que Extremadura, junto a las comunidades del PP que han abandonado la reunión, lo que no va a hacer con su voto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es "aceptar esa falta de respeto y aceptar esa situación".

"Por supuesto que no. Por eso nos hemos levantado. Hemos venido por respeto institucional, por lealtad institucional y nos hemos marchado porque quien no lo tiene es la presidenta del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la vicepresidenta del Gobierno", ha asegurado la consejera extremeña.