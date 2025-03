Economía, Empleo y Transformación Digital

Extremadura continúa su promoción como destino de inversión a través de su Antena en China

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha dado la bienvenida en remoto a los asistentes del evento '2025 New Era of global Mobility and New Energy Investment: China, Spain and México Explore ways for Industry Cooperation', que se celebra en Shenzhen (China).

Redacción