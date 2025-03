Extremadura y Castilla-La Mancha se unen para exigir al Gobierno que el AVE Madrid-Lisboa esté finalizado en 2030

Extremadura y Castilla-La Mancha han suscrito una declaración institucional en la que exigen al Gobierno el impulso del tren de alta velocidad entre Madrid y Lisboa a su paso por ambas comunidades autónomas para que esté finalizado en el año 2030.

Una declaración que han suscrito en el marco de la reunión que han mantenido los presidentes de ambas comunidades, María Guardiola y Emiliano García-Page, respectivamente, que incluye acuerdos de colaboración en otras cuestiones, como la gestión de emergencias.

La presidenta extremeña ha subrayado la "sintonía" encontrada en su homólogo castellanomanchego con la alta la alta velocidad, al considerar que la unión de dos capitales europeas como Madrid y Lisboa estén conectadas pasando por sendas comunidades autónomas "no es ningún capricho, es una necesidad".

Una cuestión de "urgencia" y de "dignidad ferroviaria" que merecen los ciudadanos no solo de estas dos comunidades autónomas, sino de toda España y de Europa. "Este es el tren de los españoles y es el tren de los europeos que no tienen a día de hoy una alternativa viable, una alternativa sostenible al avión o al coche para viajar entre dos capitales europeas que están compartiendo fronteras", ha dicho en la comparecencia conjunta de ambos dirigentes tras el encuentro celebrado en la sede de la Presidencia del Ejecutivo regional.

Asimismo, ha subrayado que ni Castilla-La Mancha ni Extremadura merecen "llegar al 2030 sin la alta velocidad", porque supone el desarrollo económico y social de dos regiones que suman 120.000 kilómetros cuadrados, o lo que es lo mismo, la cuarta parte de la superficie de todo el país.

Por todo ello, pone sobre la mesa esta declaración institucional con la que instan al Gobierno de España "a que agilice, a que invierta, a que licite y a que ejecute las obras" que llevan "décadas esperando".

PAGE CARGA CONTRA PUENTE

De su lado, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho al respecto del desarrollo de la alta velocidad desde Madrid y hasta Extremadura que este acuerdo que hoy se suscita llega porque extremeños y castellanomanchegos están "hartos" de la gestión del Ministerio de Transportes.

Ha tildado de "cuento" las afirmaciones ministeriales de que "el AVE está bloqueado por culpa de Navalmoral de la Mata o de Toledo".

"Eso es una patraña que quiero dejar muy clara. El papel de las autonomías y los ayuntamientos es contestar a las alegaciones. Se ha abierto un nuevo plazo y la comunidad dirá lo que piensa", ha señalado.

En este punto, ha señalado que ya lo hicieron hace tres años y medio pero no sabe si "por falta de dinero, por falta de ganas o porque el ministro de turno estaba entretenido, como por otro lado resulta evidente, en otras cosas", en alusión, sin citarlo, a José Luis Ábalos, pero que "no echen la culpa" ni a Toledo, ni a Mérida, ni a Extremadura, ni a Castilla-La Mancha.

PROTOCOLO DE EMERGENCIAS

Además, han rubricado un protocolo mediante el cual ambas comunidades impulsarán la coordinación de sus Centros 112 en materia de emergencias y de prevención y extinción de incendios en zonas limítrofes.

En concreto, el protocolo establece los procedimientos de trabajo común para situaciones de emergencias que afecten e impliquen a las dos comunidades autónomas, y derivará posteriormente en otros procedimientos sectoriales con sus correspondientes grupos de trabajo y seguimientos para "coordinar" los centros 112 y para "reforzar" la prevención y extinción de incendios forestales en zonas limítrofes.

De este modo lo ha explicado la presidenta de la Junta de Extremadura en rueda de prensa conjunta con García-Page tras rubricar ambos mandatarios el protocolo, y al hilo de lo cual Guardiola ha remarcado la "absoluta prioridad" de que los recursos estén "dispuestos" y "sincronizados" para atender de manera "inmediata" aquellas emergencias que se produzcan en zonas limítrofes de ambas regiones.

Ello, según ha ahondado María Guardiola, con el ánimo de desempeñar las competencias con "eficiencia" y de "prestar más y mejores servicios públicos" en municipios que, además, cada día hacen frente al "reto demográfico", para cuidar de ese modo "la España rural" que con "tanto orgullo" representan Extremadura y Castilla-La Mancha, dos regiones que comparten 400 kilómetros de frontera en los que en situaciones de emergencia "la rapidez es crucial".

EXTREMADURA Y C-LM "DE LA MANO"

Tras afirmar que "a menudo se producen incidencias en zonas limítrofes en las que los recursos de la comunidad vecina están mucho más cerca que los recursos de la propia comunidad donde se ha producido esa incidencia", la presidenta extremeña ha reconocido que en esta temática "hay un margen de mejora" en el que, según ha subrayado, los gobiernos de Extremadura y C-LM van a "trabajar de la mano".

"Hay que tener en cuenta que cualquier llamada de alerta puede entrar indistintamente en el centro 112 de una comunidad autónoma aunque la emergencia se haya producido en la región limítrofe", ha señalado Guardiola, quien ha argumentado por ello es "muy necesario" que los centros 112 de ambas comunidades tengan geolocalizados los recursos más cercanos, para de ese modo atender la gestión de la emergencia de una manera "eficaz" y que el tiempo de respuesta sea "lo más corto posible", porque --ha añadido-- "cada segundo cuenta".

En este punto, ha recordado que sucesos como la DANA que sufrió Valencia y algunos municipios de Castilla-La Mancha evidencian la necesidad de la coordinación. "Cuanto más coordinados estemos y cuanto más rápidos y más ágilmente actuemos, podremos salvar vidas, si desgraciadamente, volviera a surgir una situación terrible como ésta", ha espetado la presidenta extremeña.

Por su parte, en materia de prevención y extinción de incendios, María Guardiola ha explicado que el documento firmado entre los ejecutivos de Extremadura y Castilla-La Mancha "sienta las bases" para que los órganos competentes en dicha temática no tengan que hacer una solicitud previa de ayuda a la comunidad autónoma vecina en el caso de que haya un fuego en las zonas de actuación conjunta.

Como ejemplo, ha apuntado que "a la llegada a un incendio, el recurso que llega allí, lo primero que tiene que hacer es mandar la ubicación exacta de cuál es la dimensión o la magnitud de la emergencia, y lo pondrá en conocimiento la central de control, la central de coordinación, que compartirá esa información".

PREDISPOSICIÓN AL DIÁLOGO

Cabe apuntar, asimismo, que María Guardiola ha agradecido a Emiliano García-Page su "predisposición al diálogo" y el "acercamiento" entre instituciones, algo a su juicio "cada vez más necesario"; y ha incidido en que la "política útil, sin colores, sin excusas" es la que debiera prevalecer en favor del "interés" de los ciudadanos, "por encima de las siglas y más allá de las distintos enfoques políticos".

"Esto es servicio público con la mirada puesta en el bienestar de los ciudadanos de ambas comunidades autónomas. Y esto debe ser lo normal y esto debe ser lo habitual", ha espetado la presidenta de la Junta sobre el I Encuentro de Colaboración Institucional entre la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y la Comunidad Autónoma de Extremadura celebrado este lunes en Mérida.

Se ha mostrado en este punto "convencida" de que desde el Gobierno que preside Emiliano García-Page, al igual que desde el Ejecutivo extremeño, van a mantener "la mano tendida" y la disposición para "trabajar en lo que sea necesario para mejorar la vida de los vecinos".

GARCÍA PAGE VE "DE SENTIDO COMÚN" ENTENDERSE

Por su parte, sobre el acuerdo al respecto del Servicio de Emergencias, García-Page ha considerado que es "de sentido común" el poder coordinarse entre comunidades en este tipo de sucesos, y es que las urgencias "no entienden de fronteras, entienden de soluciones para las personas".

Tal y como ha defendido, en una "unidad soberana como es España", estos acuerdos son "de sentido común", y ha considerado que suponen "un ejercicio en sustitución de lo que debiera haber sido una dinámica normal en España en los últimos 30 años".

Así, ha remarcado que cuando se descentralizaron los servicios públicos esenciales "a la postre se incurrió en defectos", como la diferencia de soporte tecnológico en los distintos sistemas de salud regionales por todo el territorio español.

"Echo en falta desde hace mucho tiempo que en Estado haya un planteamiento proactivo de estrategia de armonización y limar cuestiones contradictorias. Las autonomías nos copiamos entre nosotras en lo bueno, nos complementamos y nos ayudamos muchísimo más de lo que se ayudan en el Congreso", ha señalado.

Y es que para el dirigente autonómico, la buena sintonía entre presidentes autonómicos difiere del clima político de Madrid, ante lo que ha vuelto a pedir "sentido común" en otros frentes como "poder unificar procedimientos de colaboración administrativa".

Así, García-Page ha incidido en que con este tipo de acuerdos, Extremadura y Castilla-La Mancha están siendo "leales al espíritu" de la Constitución. "Esto no es una opción o una oportunidad que ejercemos, es una obligación que hacemos a mil amores", ha afirmado.

Al mismo tiempo, ha añadido que estos acuerdos "son también un ejercicio de solidaridad". Y es que "ahora que está de moda" el concepto, ha querido llamar la atención sobre el concepto de una palabra "hermosísima, preciosa".

Así, en materia de financiación, ha señalado que "no es solidaridad, sino redistribución justa de la riqueza". "Uno puede ser solidario con un helicóptero sanitario, uno puede prestar una motobomba en un incendio, eso es ser solidario. Sólo se puede ser solidario con lo que es de uno. Pero cuando hablamos de riqueza, la de Extremadura no es de Extremadura, la de Castilla-La Mancha no es de Castilla-La Mancha, pero la de País Vasco no es de País Vasco y la de Cataluña no es de Cataluña", ha reflexionado.

Por ello, ha rechazado el "cuento, con todas las letras y de los más feos y humillantes" de que una autonomía deja fondos por solidaridad al fondo común. "Yo defiendo, lo defiende todo el mundo, que el que más tiene, más paga. Y si eso vale para la declaración de la renta, vale para las relaciones entre los territorios", ha abundado.