Está previsto que cuatro de los cinco detenidos implicados en la pelea en Cáceres pasen a disposición judicial esta misma tarde

El ayuntamiento de Cáceres va a sufragar los gastos del funeral del joven fallecido a raíz de una reyerta este pasado domingo en la ciudad, al tratarse de una familia vulnerable usuaria del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) por falta de recursos económicos. El fallecido vivía en la capital cacereña con su hermana desde hace tres años.

El primer teniente de alcalde, Emilio Borrega, ha explicado que no es la primera vez que el consultorio tiene que sufragar los gastos de un sepelio cuando las familias no cuentan con recursos económicos para hacer frente al coste económico del funeral o en el caso de que sean personas sin hogar.

"Al ser personas sin recursos, como así ha quedado palpable por parte de los técnicos del IMAS, el Ayuntamiento se hace cargo de las costas del sepelio, porque al ser una familia vulnerable y no tener medios como se hace con cualquier otro ciudadano como este, tiene que ser el ayuntamiento quien se haga cargo de darle un entierro digno a esta persona", ha explicado este lunes en rueda de prensa al ser preguntado por este asunto.

Por ello, se ha decidido correr con los gastos del funeral del joven nicaragüense de 25 años que falleció a consecuencia de una pelea entre grupos de jóvenes, en torno a las 8,30 horas de este pasado domingo, en la avenida Virgen de Guadalupe, en las puertas de un Estanco de 24 horas.

Borrega ha recordado que como consecuencia de estos hechos han sido detenidos cinco jóvenes implicados en la pelea que permanecen en las dependencias de la Policía Nacional, que es la encargada de la investigación. Está previsto que cuatro de ellos pasen a disposición judicial esta misma tarde.

"Desde el ayuntamiento condenamos los hechos que acontecieron ayer por la mañana en la ciudad de Cáceres y lamentamos profundamente las consecuencias", ha dicho Borrega, que ha recordado que es la Policía Nacional la que está investigando los hechos. "Lo está haciendo, como siempre, de forma profesional y esperemos que al final se derimen todas aquellas responsabilidades de los hechos acontecidos", ha concluido.