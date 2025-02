Elena Manzano valora el acuerdo con Vox sobre el decreto fiscal e invita al resto de grupos a plantear también enmiendas

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha aplaudido el acuerdo alcanzado con Vox para la convalidación del decreto ley de medidas fiscales aprobado por la Junta de Extremadura (con la inclusión posterior de enmiendas), y ha invitado al resto de grupos parlamentarios a plantear también sus propias propuestas en la tramitación de la iniciativa como proyecto de ley en la Asamblea.

Tras reconocer que la convalidación del decreto ley este pasado jueves en la Cámara regional ha supuesto "un gran día", en tanto que supone "un paso más" en el "compromiso" del Gobierno de María Guardiola de avanzar en la "justicia fiscal" con los extremeños, ha invitado a los grupos políticos a plantear enmiendas que "mejoren" incluso el decreto para "seguir avanzando".

"¿Que podemos seguir avanzando y mejorando? Pues, por supuesto, examinaremos esas enmiendas y veremos si van en la línea de lo que nosotros queremos hacer", ha espetado Manzano, quien ha reprochado en todo caso que PSOE y Unidas por Extremadura votasen este pasado jueves en contra de la convalidación del decreto.

"Si realmente quieres mejorarlo y que se tramite e incorporarlas, bueno, pues, ¿por qué no dijeron que sí? Porque a estas medidas ya habían dicho que sí", ha espetado en concreto al PSOE, al que ha recordado que en la negociación de los Presupuestos regionales para 2025 "ya había dicho que sí" a las medidas que se contemplan en el decreto fiscal, y del que ha apuntado que aún no ha sabido dar "ni una sola explicación" sobre su oposición a la medida.

"¿Por qué votaron ayer en contra? No supieron dar ni una sola explicación. Se dedicaron a atacar, a atacar, pero en el fondo no examinaron ni una sola de las medidas", ha recriminado la consejera al PSOE, al que ha criticado que incluso en el debate de este pasado jueves del decreto en la Asamblea "no dijo absolutamente nada de cada una de las medidas", y sobre el que ha indicado que "aquí avanzar va a ser complicado".

Así, y tras apuntar que el impacto concreto de este decreto ley son en torno a 23 millones de euros, y el de las medidas que Vox ha puesto encima de la mesa son en torno a cinco millones de euros, ha confiado en que el proyecto de ley que se tramitará por la vía de urgencia esté aprobado en la Asamblea "cuanto antes".

"Devolución a los extremeños de aquello que con tanto esfuerzo le cuesta ganar. Nunca pérdida recaudatoria real de nuestra comunidad autónoma. Mayor recaudación, mejores servicios públicos, servicios de calidad a la altura de lo que los extremeños necesitan", ha espetado.

SIN RETROCESOS

A preguntas de los medios tras asistir este viernes en Mérida a la Mesa General de Negociación reunida para firmar el protocolo de prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo de la Junta de Extremadura, y en cuanto al acuerdo alcanzado con Vox para la convalidación del decreto de medidas fiscales y su conversión en proyecto de ley para su tramitación definitiva en la Asamblea, Elena Manzano ha destacado que ello permitirá "avanzar en la fiscalidad justa" a los extremeños.

Ha incidido, en todo caso, en que el Gobierno regional no aplicará "ni un retroceso" que pueda llevar a una política fiscal "injusta" como la anterior legislatura existía en la comunidad con el PSOE en el poder, y que "lo que ha hecho ha sido expulsar a contribuyentes del territorio, que es que la gente se iba a otras comunidades autónomas".

Ha señalado que ahora seguirá la tramitación parlamentaria por la vía de urgencia y que espera que el proyecto de ley esté aprobado "cuanto antes", aunque ha recordado que hasta entonces lo que está en vigor es el decreto ley que aprobó la Junta en Consejo de Gobierno y que fue convalidado este pasado jueves en la Asamblea.

Esto está permitiendo ya, según ha recordado, que todos los contribuyentes que se van a comprar una casa de 150.000 euros, jóvenes menores de 36 años ahora tributan a un 4 por ciento (frente al 8 por ciento anterior), con un ahorro en la tasa de 6.000 euros.

"Ahora estos jóvenes menores de 36 años van a tener 6.000 euros para mueblar la cocina o para lo que ellos decidan tener y por supuesto disfrutar porque es su dinero y por justicia se lo hemos devuelto", ha destacado la consejera.

También ha ejemplificado que una familia monomarental, de una mujer con dos hijos, se beneficia de un ahorro de 3.600 euros en una adquisición de una vivienda de 150.000 euros.