Los efectivos del incendio en Las Hurdes se centran la zona de Avellanar, tras consolidar el 70% del perímetro

Los efectivos que trabajan en el incendio en la comarca cacereña de Las Hurdes se centran este jueves en "consolidar dos kilómetros de línea de contención en la zona de Avellanar", para lo cual cuentan con condiciones climáticas "muy favorables", tras trabajar durante una noche que ha sido "muy complicada".

Así lo ha avanzado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, en declaraciones a los medios después de la reunión del Cecopi de la mañana de este jueves, que se ha celebrado tras "una noche complicada", debido a la orografía en la que está actuando.

Durante la noche ha seguido preocupando la zona de Avellanar, en la que los efectivos se han centrado "consolidando el flanco sur" del incendio, tras lo que ha valorado que un 70 por ciento del perímetro ya está consolidado.

Sin embargo, "aún está por consolidar dos kilómetros de línea de contención en la zona de Avellanar", y que se está "atacando ahora de manera artesanal, por tierra", así como "en un nivel inferior como en un nivel superior por agua y con los medios aéreos" que en estos momentos son seis en la zona.

Ante esta situación, los trabajos de extinción se van a centrar durante la mañana de ste jueves "en esa línea de contención de dos kilómetros en la zona de Avellanar, que es fundamental para atacar el incendio", mientras que en el resto de la superficie se harán "tareas de refresco", en las que "se seguirá consolidando y haciendo repaso por parte del personal" en esta zona, donde "hay una mayor tranquilidad".

Según ha relatado, este jueves se sigue contando con los dos medios aéreos que envió la Junta de Andalucía, al que se sumará un medio aéreo de Castilla-La Mancha, junto a los efectivos que ya vienen trabajando en este incendio de la Unidad Militar de Emergencias, la BRIF, el Infoex, los agentes del Medio Natural, Cruz Roja, Guardia Civil, Protección Civil, personal del 112, y a todos ellos ha querido agradecer el "trabajo muy importante" que han realizando durante la noche.

Por tanto, en este momento "podemos ser relativamente optimistas en cuanto a la evolución del incendio, pero no podemos decir que esto haya terminado", ya que según ha apuntado el consejero de Presidencia, "esos dos kilómetros de línea de contención son muy importantes y habrá que seguir durante toda la mañana de hoy".

Bautista ha resaltado que este jueves se cuenta con "unas condiciones meteorológicas muy favorables, puesto que "el viento es escaso, con una componente además que favorece las tareas de extinción", mientras la temperatura ronda los 32 grados y la humedad está en torno al 26-27 por ciento, que son "unas condiciones climatológicas muchísimo mejores que las de ayer", lo que permite tener "ese optimismo relativo en cuanto a la línea de contención de la zona de Avellanar".

EVACUADOS DE CUATRO ALQUERÍAS PUEDEN VOLVER A SUS CASAS

Ante esta situación, el Cecopi ha acordado que los desalojados en las alquerías de Cambrón, Dehesilla, Huerta, Mesegal y una parte de Caminomorisco, que superan las 80 personas, puedan volver a sus casas este jueves, mientras que los de Robledo y Avellanar continúan evacuados.

En el caso de Avellanar "es evidente por ese descenso por la ladera del incendio", y en el caso de Robledo, debido a que el personal del Infoex "ha podido determinar que hay zonas calientes y que lo más recomendable es mantener esa medida por prevención y por precaución", y así se lo han trasladado a los vecinos que se encuentran alojados en la Residencia de Caminomorismo.

Este regreso a sus casos "son buenas noticias", por lo que el consejero ha destacado que se va a "a seguir trabajando con las mismas ganas y con el mismo ímpetu que ha venido haciéndose hasta ahora".

UN BOMBERO FORESTAL Y UN JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL HERIDOS

Además, el consejero ha lamentado que durante las tareas de extinción se han producido dos "incidencia" con un bombero forestal y un jefe de Servicio de Protección Civil, debido a un esguince y a deshidratación, a los que ha deseado una pronta recuperación.

En ese sentido, Bautista ha trasladados a los ciudadanos que los efectivos están trabajando "hasta la extenuación", y lo hacen "sin mirar el reloj y con todas las generosidades del mundo", tras lo que ha reiterado que "hay casi 400 efectivos que han trabajado sin mirar nada, ni familia ni reloj ni tiempo ni vacaciones, ni absolutamente nada", ha valorado.

Según ha señalado, en este momento hay unos 200 efectivos sobre el terreno, más todo el apoyo logístico que puede ser otros cien, más los relevos, por lo que son "unos 400 los efectivos se mantienen aquí en Caminomorisco para atacar y extinguir el incendio" y evitar que ningún bien haya sido afectado

PUEDE HABER SIDO PROVOCADO

Finalmente, y en cuanto a si este incendio pudo ser provocado, Bautista ha apuntado que "nunca hay un 100% de seguridad", pero sí ha señalado que "si no ha habido ninguna tormenta, si no ha habido ningún rayo" se puede "asegurar que la mano del hombre está sin duda alguna detrás de la causa del incendio", ya sea de manera intencionada o no, algo que habrá que investigar.