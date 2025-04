Dos nuevos arrestos elevan a once el total de detenidos por el tiroteo de Plasencia cuya investigación sigue abierta

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que la investigación referida al tiroteo del pasado sábado en la barriada de San Lázaro de Plasencia continúa abierta, con dos nuevos detenidos que "probablemente" pasarán este jueves a disposición judicial.

A preguntas de los periodistas por la investigación de estos hechos y si se cierra con las últimas detenciones, ha detallado que "no está cerrada" y que se ha puesto a disposición judicial a nueve de los detenidos, de los cuales para seis se ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza.

Por lo tanto, "las investigaciones continúan" y "hay una serie de pruebas y hay que continuar con ellas" en un "caso complejo en el que se está trabajando" desde la Policía Nacional.

Mientras, e interpelado por si no se descartan nuevas detenciones, ha aseverado que no se descarta "nada" y que tienen que trabajar "entre todas las hipótesis para ir desechando aquellas que no sean correctas, y trabajar en lo que nos corresponde".

DEPENDENCIAS POLICIALES EN LA PLAZA SAN JOSÉ

Por otro lado e interpelado por el cierre de las dependencias de la Policía Nacional en la Plaza de San José de Badajoz, José Luis Quintana ha matizado que no era una comisaría, como se le conoce en la ciudad, sino un lugar que tenía "un contenido vacío" al servicio de dicho cuerpo y que, al no ajustarse a la política de gestión del centro directivo de la Policía Nacional, desde esta última se ha tomado la decisión de tratar de mejorar la gestión con los funcionarios que allí había establecidos.

Unos funcionarios que pasarán a formar parte de la Brigada de Seguridad Ciudadana para proporcionar más efectivos para ejercer la actividad, en una decisión de la Policía Nacional, ha explicado, que trata de mejorar los servicios y la gestión de los recursos humanos para incrementar y que haya "una mayor vigilancia en la calle, con un mayor número de efectivos en cuanto a la seguridad ciudadana".

Sobre la posición de los vecinos de que la presencia policial podría resultar "disuasoria" en una zona como el Casco Antiguo, el delegado ha considerado que si incrementan la vigilancia mejoran la seguridad, así como que hay una coordinación con la Policía Local.

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su participación en el Día Mundial de concienciación sobre el Autismo, en el Parque Bioclimático de Badajoz.