Dos detenidos en Ciudad Real y Abarán (Murcia) por compartir videos sexuales con una menor de edad de Badajoz

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, sin vínculo entre ellos, vecinos de Ciudad Real y de la localidad murciana de Abarán, como presuntos autores de un delito contra la libertad sexual cometidos hacia una menor de edad de la provincia de Badajoz.

La investigación de la operación 'Papier' se inició el pasado mes de enero, cuando el Equipo de Delitos Tecnológicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, tuvo conocimiento mediante denuncia presentada por la madre de una menor, quien comunicaba que su hija habría recibido en el dispositivo móvil, mensajes con vídeos de contenido sexual de un hombre mayor de edad, el cual había conocido a través de Internet.

De las gestiones practicadas en el transcurso de la investigación tecnológica, los agentes pudieron constatar que la chica habría mantenido relación hasta con dos personas mayores de edad, sin vínculo alguno entre ellos, con quienes supuestamente habría contactado mediante plataformas de chats de mensajería instantánea.

Se trata de un vecino de Ciudad Real y otro vecino de la localidad murciana de Abarán, quienes, en ambos casos, tras embaucar a la menor lograron ganarse su confianza con el objetivo de conseguir el envío e intercambio de imágenes de contenido íntimo de carácter sexual.

Con las pruebas incriminatorias se les detuvo, a cada uno de ellos en su localidad de residencia a finales del mes de marzo y primeros de abril respectivamente, interviniéndoles un ordenador portátil, tres "pen drive" y tres teléfonos móviles, informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

Una vez instruidas las convenientes diligencias por delitos contra la libertad sexual por agresión sexual, fueron puesto a disposición del Juzgado de Instrucción que entiende del caso.

Los agentes no descartan que una vez se analice todo el material puedan implicarlo en otros delitos de naturaleza similar que no hayan sido denunciados hasta el momento.

Se recuerda la importancia de prevenir y concienciar a los menores sobre los riesgos y peligros existentes en internet, así como la necesidad de denunciar en caso de ser víctima de un delito de este tipo y guardar todos los indicios y evidencias que puedan ser utilizados como pruebas

En caso de encontrarse en una situación problemática o comprometida, se aconseja contar lo que está pasando y no callar por miedo o vergüenza, así como no revelar información, ni privada ni personal. También se recomienda desconfiar de desconocidos que contacten a través de Internet, ya sean redes sociales, videojuegos o cualquier otra vía.

Además, hay que tener en cuenta que no todo el mundo es quien dice ser y no siempre se sabe quién está al otro lado de la pantalla. También recomienda la Guardia Civil no compartir imágenes y vídeos íntimos, y en caso de que se produzca una situación de acoso no ceder nunca al chantaje y pedir ayuda a un adulto de confianza.