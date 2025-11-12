El DOE publica la resolución relativa a las adjudicaciones definitivas en el concurso de traslado de plazas vacantes del SES

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles la resolución por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas en el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en el Servicio Extremeño de Salud (SES).

En concreto, en las categorías de Higienista Dental, Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica, Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición, Técnico/a Especialista en Laboratorio, Técnico/a Especialista en Medicina Nuclear, Técnico Especialista en Radiodiagnóstico y Técnico/a Especialista en Radioterapia, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

En el apartado Cuarto de la citada Resolución se determinan los plazos de cese y toma de posesión de los concursantes que obtienen plaza.